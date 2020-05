Google stelt release eerste bèta Android 11 uit

Google was van plan om op 3 juni de eerste openbare bèta van Android 11 te vertonen en vrij te geven, maar stelt dat voor onbepaalde tijd uit. "Nu is niet het moment om iets te vieren", schrijft het bedrijf.

Google stelt dus niet specifiek wat de reden is voor het uitstel, maar de kans is groot dat het gaat om de protesten en rellen die het land momenteel voor zijn kiezen krijgt. Dat naar aanleiding van de dood van een zwarte arrestant in de staat Minnesota, op 25 mei. Ook in de San Francisco Bay Area, waar Silicon Valley en Google zich bevinden, is het om die reden onrustig.

Dat wil niet zeggen dat Android 11 nog helemaal niet het levenslicht heeft gezien. De derde ontwikkelaarsversie van het os is inmiddels vrijgegeven. Die is te draaien op de Pixel 2, 3, 3a of 4 en de Android Emulator. Zoals de naam suggereert, is deze echter niet bedoeld voor de eindgebruiker. In totaal komen er drie bèta's van Android 11 en in het derde kwartaal moet de release plaatsvinden.