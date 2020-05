Google brengt bèta van Android 11 op 3 juni uit

Google brengt de eerste bèta van Android 11 uit op 3 juni. Dat heeft de zoekgigant bekendgemaakt in een YouTube-video. Het bedrijf zal dan ook meer vertellen over nieuwe functies in de volgende versie van zijn mobiele besturingssysteem.

De livestream is een vervanging van de aankondiging op ontwikkelaarsconferentie Google I/O, zo blijkt uit de video. De conferentie stond gepland voor deze maand, maar gaat niet door vanwege de recente uitbraak van het coronavirus.

Android 11 kwam in februari uit als Developer Preview. Daardoor kunnen ontwikkelaars alvast testen of hun apps goed werken en experimenteren met zaken als nieuwe api's. Veel van de nieuwe functies voor gebruikers zitten pas in de bèta. De release van Android 11 staat gepland voor het einde van de zomer.

In Android 11 kunnen gebruikers gesprekken zonder nieuwe meldingen vastzetten in de notificatiebalk om ze snel te kunnen openen. Chatapps kunnen bovendien gesprekken in 'bubbles' laten zien. Daarnaast wordt het mogelijk om bij antwoorden op chatgesprekken in de notificatiebalk afbeeldingen in te voegen. Op gebied van privacy kunnen gebruikers een app eenmalig toegang geven tot bijvoorbeeld de locatie. Dat is onder Android 10 niet mogelijk. Daarnaast gaat Google apps standaard verbieden om de locatie op de achtergrond bij te houden.