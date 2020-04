Google geeft derde ontwikkelaarsversie Android 11 vrij

Google heeft Developer Preview 3 van Android 11 vrijgegeven, die te draaien is op de Pixel 2, 3, 3a, of 4 of de Android Emulator. De release lijkt vooralsnog alleen nieuwe functies voor ontwikkelaars te bevatten. Het is de laatste release voor de komst van een open bèta.

Google licht enkele wijzigingen bij Developer Preview 3 van Android 11 uit op zijn blog. Zo is de api aangepast waarmee ontwikkelaars de redenen van het stoppen van een app kunnen zien. Ook noemt Google Wireless Debugging, voor het draadloos in plaats van bekabeld debuggen door ontwikkelaars. Dat gaat nu nog via een commandlinetool maar Google stelt een functie voor het scannen van qr-codes in Android Studio in het vooruitzicht.

Verder wijst Google er op dat meerdere api's voor data access auditing hernoemd zijn. Google benoemt slechts enkele wijzigingen en mogelijk komen in de komende tijd meer nieuwigheden die zijn doorgevoerd aan de oppervlakte. De derde ontwikkelaarspreview komt als over-the-air update naar toestellen die al een eerdere versie draaien en in de praktijk zijn dat Pixel 2-, 3-, 3a- of 4-smartphones. De preview is daarnaast vanaf een desktop te flashen. Vanaf volgende maand volgt de eerste van in totaal drie bèta's. In het derde kwartaal moet de release van Android 11 plaatsvinden.