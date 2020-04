België krijgt voorlopig geen corona-app maar verkiest handmatig contactonderzoek

België richt zich voorlopig niet op de ontwikkeling van een corona-app. Minister Philippe De Backer van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post kiest voor het handmatig verrichten van contactonderzoek en stelt dat te weinig mensen vrijwillig een app zouden installeren.

Volgens minister De Backer wordt al jaren bij virusuitbraken handmatig contactonderzoek gebruikt en is een app daar niet voor nodig. Hij zegt dat tegen Villa Politica van VRT NWS. Een app kan wel nuttig zijn, stelt hij, maar slechts weinig mensen zouden bereid zijn deze te gebruiken. De minister verwijst daarbij naar Oostenrijk.

Het Rode Kruis heeft in Oostenrijk een Stop Corona-app uitgebracht die automatisch contacten op kan slaan als gebruikers binnen twee meter van elkaar staan en dit langer dan vijftien minuten duurt. Smartphones registreren dit via bluetooth. Ondanks grootschalige campagnes zou de app volgens De Backer slechts door drie tot vier procent van de bevolking gebruikt worden, waar zestig procent nodig zou zijn voor effectiviteit.

Een taskforce van de minister gaat nu kijken hoe een app te ontwikkelen is en pas na analyse hoe die is te gebruiken, volgt een eventuele introductie. De Nederlandse minister De Jonge van Volkgezondheid zet wel in op een app omdat deze volgens hem de GGD veel werk kan schelen en een app sneller kan werken dan handmatig contactonderzoek. Zeven voorgeselecteerde corona-apps voldeden niet maar de minister stelt nu zelf een team samen om een app te bouwen.