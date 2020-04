Overheid nodigt organisaties uit om mee te denken over 'corona-apps'

De Nederlandse overheid wil dat bedrijven en organisaties mee gaan denken over het inzetten van apps om het coronavirus te bestrijden, bijvoorbeeld door contactopsporing te faciliteren. Voorstellen kunnen tot en met dinsdag worden ingeleverd.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een oproep online geplaatst waarbij organisaties wordt gevraagd om mee te denken aan het ontwikkelen van applicaties. Geïnteresseerden kunnen zich digitaal inschrijven met hun voorstel; de deadline is gezet op 14 april, om 12:00 uur.

Volgens de informatie op de website zoekt de overheid vooral naar ideeën voor apps voor contactopsporing. Dat betekent het nagaan van de sociale contacten van een patiënt die besmet is met het coronavirus, om zo na te gaan wie er mogelijk nog meer besmet kunnen zijn. Ook kunnen deze mensen dan eventueel gewaarschuwd worden. Ook wil de overheid graag advies voor apps die kunnen bijdragen aan 'zelfmonitoring'.

Minister Hugo de Jonge liet vorige week in een persconferentie al weten dat er voor de verdere aanpak van het coronavirus wordt nagedacht over het inzetten van applicaties. Contactopsporing wordt normaal via de GGD's gedaan, maar door de grootschalige verspreiding van het virus, is hier de capaciteit niet meer voor.

Na die persconferentie stelde een groep van wetenschappers en privacyorganisaties al een lijst met eisen op waaraan 'corona-apps' moeten voldoen. Zo moeten de apps alleen het doel hebben het virus te bestrijden en niet later kunnen worden gebruikt voor een ander doel. Ze moeten 'gebaseerd zijn op wetenschappelijk inzicht en bewezen effectief', en ze moeten bewezen betrouwbaar zijn.