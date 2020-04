Nederlands ministerie krijgt meer dan 750 voorstellen voor corona-apps

Het Nederlandse ministerie voor Volksgezondheid heeft 750 voorstellen gekregen van bedrijven om apps te bouwen voor contactonderzoek van coronapatiënten. De deadline om plannen in te dienen verliep eerder deze week.

Volgende week wil minister Hugo de Jonge voor Volksgezondheid zeggen wanneer de app operationeel wordt, meldt hij in een persconferentie die NOS uitzond. Komende dagen wil het ministerie de ideeën die voldoen aan de eisen en criteria eruit filteren, waarna experts uit diverse vakgebieden, waaronder it, beveiliging en privacy, de apps gaan beoordelen.

Ook publiek kan de ideeën gaan beoordelen en dat gebeurt zaterdag en zondag, zo zei de minister. De partijen die een idee hebben ingediend dat door de selectie heen komt, mogen zich daarbij presenteren aan het publiek. Dat zullen er rond vijf zijn, zo zei De Jonge. Tussen de 750 ideeën zitten ook apps van andere landen en pan-Europese initatieven. Het is onbekend of apps gebruik gaan maken van de komende api in iOS en Android. Apple en Google kondigde die api vrijdag aan. Op iOS lijkt dat de enige manier om een app die contacten bijhoudt op basis van bluetooth-id's op de achtergrond te laten werken.

De app is onderdeel van contactonderzoek zoals dat ook weer zal gaan gebeuren door de GGD. Het contactonderzoek via de app moet het GGD-onderzoek ondersteunen.De Jonge kondigde de mogelijke komst van de apps vorige week aan. Een van de apps is voor contactonderzoek, de andere is voor patiënten om contact te houden met artsen vanuit huis.

Inmiddels wil de Tweede Kamer een hoorzitting over de komst van de apps, meldt NOS. Diverse Kamerleden willen eerst zeker weten dat een app iets bijdraagt in het onder controle krijgen van het virus.