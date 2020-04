Belgische wetenschappers waarschuwen in open brief voor gevaren van corona-apps

Belgische wetenschappers waarschuwen in een open brief voor de gevaren van contact-tracingapps. De academici roepen de regering op een 'dringend publiek debat' te houden over de corona-apps waar verschillende landen aan werken.

In België is op dit moment nog geen sprake van de ontwikkeling van een contact-tracingapp zoals die in Nederland en andere omliggende landen worden gebouwd. Wel gaan er in het land stemmen op om een dergelijke app te bouwen. Een groep filosofen van onder andere de Universiteit van Leuven waarschuwt nu in een open brief voor de gevaren van zo'n app. De brief is ondertekend door zo'n honderd wetenschappers uit het land. In de brief waarschuwen de wetenschappers dat áls zo'n app er komt, de regering erg voorzichtig moet zijn met het invoeren ervan. "Spring omzichtig om met de corona-app", staat in de brief. "Die kampt niet enkel met juridische, maar ook met ethische, sociale, politieke en technische problemen."

De wetenschappers stellen dat er op dit moment nog geen bewijs is dat een dergelijke app effect heeft. Er is kans op false positives. Als de apps zouden werken, dan zou dat alleen kunnen op basis van verplichting. "Maar kun je dat voorstel in een moderne, vrije en open samenleving ooit ernstig nemen?" vragen de wetenschappers zich af. "Een app móéten gebruiken is ethisch en juridisch erg problematisch." De academici uiten daarnaast hun privacyzorgen. "Al is het maar omdat in de voorbije weken is gebleken dat verschillende voorstellen voor apps in strijd zijn met de wetgeving." Er zijn daarnaast zorgen over de beperking van grondrechten, zoals zelfbeschikking of het recht op vereniging, en dat de app en het proces eromheen niet transparant zouden zijn. Ook de mogelijke sociale effecten van een app, zoals discriminatie, zijn een risico.

De ondertekenaars van de brief stellen geen concrete eisen aan de regering. De brief lijkt vooral een waarschuwing voor de mogelijke effecten. In Nederland zijn er ook al verschillende experts die hun zorgen hebben uitgesproken over de ontwikkeling van de apps. Die moeten contactonderzoek van de GGD gemakkelijker maken, maar het is zelfs na de 'appathon' van het afgelopen weekend onduidelijk hoe dat moet gebeuren.