E-mailadressen en gehashte wachtwoorden Aptoide-gebruikers zijn uitgelekt

De e-mailadressen en gehashte wachtwoorden van 20 miljoen gebruikers van downloadwinkel Aptoide zijn gepubliceerd op een hackerforum. De desbetreffende persoon zegt in totaal gegevens van 39 miljoen accounts te hebben. Aptoide bevestigt het datalek.

Aptoide, een alternatieve downloadwinkel voor Android-apps, meldt in een blog dat er 8,8 miljoen accounts zijn waarbij de gebruiker zich heeft aangemeld met een e-mailadres en wachtwoord. Die gegevens zijn in handen gekomen van derden. De wachtwoorden zijn gehasht met het sha-1-algoritme gebruikt, dat al jaren niet meer als erg veilig wordt beschouwd. Ook zou er geen salt op de wachtwoorden zitten.

De downloadwinkel geeft aan dat getroffen gebruikers hun wachtwoord nu als onveilig moeten beschouwen. Met een brute force-aanval is het mogelijk om de wachtwoorden te kraken. Dat kan lang duren, maar als het wachtwoord veel voorkomt of uit een woord uit het woordenboek bestaat, is dat relatief eenvoudig.

Aptoide heeft in totaal 49 miljoen accounts. Daarvan loggen 32 miljoen gebruikers in met hun Google- of Facebook-account. Van die gebruikers staat alleen het e-mailadres in de uitgelekte database. Er is voor die gebruikers ook een wachtwoordveld in de database, maar dat bevat willekeurige tekens, zegt de downloadwinkel. De uitgelekte database is toegevoegd aan de datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

Aptoide weet nog niet hoe de database in handen van derden is gekomen, maar zegt wel aanwijzingen te hebben. Met datacenterpartners probeert het bedrijf erachter te komen wat er is gebeurd. Tot die tijd is de database op slot gezet. Daardoor is het niet mogelijk om aan te melden, in te loggen en reviews of reacties te plaatsen. Die functionaliteit wordt weer geactiveerd als alles is opgehelderd. Voor het downloaden van apps in de Aptoide-downloadwinkel is geen account nodig.