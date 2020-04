Microsoft maakt Kladblok weer beschikbaar in Microsoft Store

Microsoft heeft Kladblok na enkele maanden afwezigheid weer in zijn Microsoft Store gezet, zonder verdere informatie over de terugkeer van de applicatie voor basale tekstverwerking. In december vorig jaar verwijderde Microsoft Kladblok uit zijn winkel.

Kladblok staat weer in de Microsoft Store en is daarbij voorzien van het nieuwe logo voor de applicatie. Om de tekstverwerker te kunnen draaien, is Windows 10 Insider Preview Build 19541 vereist. Microsoft maakte deze in januari beschikbaar voor testgebruikers. Als releasedatum is augustus 2019 vermeld, waarmee er geen nieuwe functies aanwezig lijken ten opzichte van de Store-release van Kladblok van vorig jaar.

Vorig jaar augustus maakte Microsoft bekend dat Kladblok in de Microsoft Store zou komen, met als voordeel dat updates voor het programma dan niet meer afhankelijk zouden zijn van Windows-updates. In december vorig jaar haalde Microsoft Kladblok echter weer uit zijn softwarewinkel, zonder een reden te geven. Microsoft meldde alleen besloten te hebben de Store-versie niet voor klanten beschikbaar te stellen.

Misschien is Kladblok nu weer via de winkel beschikbaar gemaakt vanwege de komst van de Windows 10 May 2020 Update. Microsoft liet Kladblok jarenlang ongemoeid, maar bij de laatste update, in 2018, kreeg de applicatie onder andere uitgebreidere 'zoek en vervang'-functionaliteit, de optie om snel op tekst in te zoomen en prestatieverbeteringen bij het openen van grote bestanden.