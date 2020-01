Microsoft test reclame voor Office Online in WordPad

Microsoft experimenteert met het plaatsen van balken met links naar Office Online-toepassingen in Wordpad. De reclame geeft gebruikers suggesties om onder andere de onlineversie van Word uit te proberen.

De functie is in Wordpad aangetroffen door ontwikkelaar Rafael Rivera. Hij toont zes varianten die Microsoft zou overwegen. In verschillende bewoordingen, doet Microsoft gebruikers daarbij de suggestie de onlineversies van Word uit te proberen of de Office Online-versies van Word, Excel en Powerpoint.

Gebruikers kunnen de toepassingen direct openen vanuit de balk en lijken de advertentiebalken ook te kunnen sluiten. Het is niet bekend of en zo ja wanneer Microsoft de doorverwijzingen daadwerkelijk in Wordpad wil integreren.

Microsoft experimenteert vaker met verwijzingen in Windows om reclame te maken voor zijn andere diensten. Vorig jaar december begon het bedrijf met het tonen van verwijzingen naar Office in Mail en Calendar.