Microsoft promoot eigen producten in Android-menu's voor delen en openen

Microsoft plaatst reclames voor zijn eigen producten in de menu's in Android waarmee gebruikers kunnen kiezen waarmee ze bestanden openen of delen. Dat gebeurt bij gebruikers die de Your Phone-app van Microsoft geïnstalleerd hebben.

Gebruikers die een document openen, wordt gevraagd of zij bepaalde Microsoft-apps willen downloaden. De reclames verschijnen als een gebruiker iets deelt uit een app of als hij voor het eerst een bestand opent nadat een nieuwe app is geïnstalleerd. Op Android wordt in zo'n geval gevraagd met welke app iets moet worden geopend.

Als een gebruiker bijvoorbeeld net Word heeft gedownload en hij een tekstdocument opent, vraagt Android of dat in Drive, Word of een andere tekstverwerker moet worden geopend. Android Police ontdekte dat sommige gebruikers nu het voorstel krijgen apps van Microsoft te downloaden.

Het gaat in dat geval om een situatie waarbij een gebruiker bijvoorbeeld geen PowerPoint op zijn telefoon heeft staan, maar wel een presentatie wil openen. Gebruikers krijgen dan niet alleen de optie om de presentatie in bestaande apps te openen, maar ook om PowerPoint in de Play Store te downloaden. Dat lijkt een functie te zijn van de Your Phone-app van Microsoft, die het bedrijf een paar weken geleden uitbracht. Ook Tweakers kreeg na het installeren van de app een aanbeveling te zien om Word te downloaden.

De aanbevelingen komen ook te staan in het Delen-menu van Android. Daar wordt bijvoorbeeld aangeraden OneDrive te installeren als een gebruiker een foto wil delen. De aanbevelingen verschijnen niet in ieder menu en voor iedere app, maar het is niet helemaal duidelijk wanneer ze exact tevoorschijn komen.