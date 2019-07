Microsoft Word voor Android is meer dan een miljard keer geïnstalleerd

Microsofts Word-applicatie voor Android is meer dan een miljard keer geïnstalleerd. Een jaar geleden stond de teller nog op een half miljard installaties. Excel, PowerPoint, OneNote en OneDrive zijn nu ook op een half miljard telefoons gezet.

De cijfers zijn zichtbaar in de Google Play Store. Microsoft Word is volgens de downloadwinkel op meer dan een miljard toestellen gezet. Dat wil niet zeggen dat de app zo vaak is gedownload; Microsoft heeft ook deals met fabrikanten die de app vooraf op hun toestellen zetten. Het is niet bekend hoe groot het aandeel van dat soort installaties is.

Word is Microsofts populairste Android-app. Daarna volgen Excel, PowerPoint, OneNote en OneDrive, die apps zijn op een half miljard toestellen geïnstalleerd. De Outlook-app voor Android is met honderd miljoen installaties minder populair.

Hoe goed de apps het doen op iOS, is niet bekend. De downloadwinkel van Apple geeft geen cijfers over installaties. Microsoft zet de laatste jaren sterk in op apps voor Android en iOS, omdat het bedrijf zelf de boot heeft gemist als het gaat om mobiele besturingssystemen. Bill Gates zei vorige maand in een interview dat verliezen van Android de grootste fout was die hij heeft gemaakt bij Microsoft.