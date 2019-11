Bill Gates: Android streefde Windows Mobile voorbij door cruciale Motorola-deal

Windows Mobile was bijna het grootste mobiele besturingssysteem ter wereld geworden, maar Microsoft was afgeleid door de antitrust-rechtszaak en miste daardoor een deal met Motorola. Dat claimt oud-Microsoft-topman Bill Gates.

Zo had de Droid eruitgezien met WP7

Gates zegt op de NYT DealBook Conference dat Microsoft een nieuwe release niet op tijd af had. "We waren drie maanden te laat met een release die Motorola zou hebben gebruikt op een telefoon. Dus ja, het is een markt waarin alleen de winnaar telt."

De oprichter van Microsoft, destijds geen directeur maar softwarearchitect, verwijst vermoedelijk naar de Motorola Droid, claimt The Verge. Die kwam tien jaar geleden uit en was de eerste succesvolle Android-smartphone in de Verenigde Staten.

Het is onbekend over welke release Gates spreekt, maar vermoedelijk gaat het over Windows Phone 7. Microsoft kondigde die aan in februari 2010, drie maanden na de release van de Droid. Windows Mobile 6.5 kwam uit voor de release van de Droid, onder meer op de HTC HD2 die tegelijkertijd uitkwam.

Dat Motorola zo invloedrijk was, kwam doordat provider Verizon Wireless, toen ook al marktleider, op zoek was naar een alternatief voor de iPhone van Apple. Die was destijds alleen te koop bij concurrent AT&T. In 2008 ging die deal naar BlackBerry voor de Storm, maar die telefoon flopte. Verizon investeerde veel geld in de marketing van de Droid en daardoor kreeg Android momentum als tegenhanger voor de iPhone, inclusief de Android Market voor apps. Die heet nu de Play Store.

Windows Phone 7 kwam in 2010 uit, maar was mede daardoor te laat. Ontwikkelaars waren al apps aan het maken voor iOS en Android, en bleken niet massaal een derde platform te willen ondersteunen. En zonder apps, zo merkte Microsoft, was het lastig om een telefoon met een bepaald besturingssysteem te verkopen.

Het is niet voor het eerst dat Gates het missen van de deal van Motorola aanduidt als zijn grootste fout bij Microsoft. Dat deed hij in juni ook al eens. Volgens Gates was Microsoft te zeer afgeleid door de antitrustzaak tegen het bedrijf en zette het daarom niet de beste mensen op het maken van het nieuwe mobiele besturingssysteem. "We wisten dat telefoons een grote markt zou worden en we hadden dit kunnen doen", aldus Gates.