Microsoft geeft webversie van Outlook update met donkere modus

Microsoft geeft Outlook in de browser eind juli een update met onder andere een weergave-optie voor een donkere modus. Ook kunnen gebruikers na de update categorieën als tags aan berichten hangen.

Microsoft heeft de nieuwe Outlook voor het web acht maanden lang getest met gebruikers die hier via een opt-in al over konden beschikken. Eind juli start het bedrijf met het gefaseerd vrijgeven van de bijgewerkte webmailclient, waarbij de opt-in-toggle verdwijnt.

Outlook voor het web krijgt onder andere een donkere weergave. Via de optie 'turn on the light' kunnen gebruikers specifieke berichten die ze willen lezen of opstellen in de lichte modus weergeven. Nieuw is verder de optie Categories, waarmee gebruikers meerdere tags aan berichten kunnen toevoegen om deze te ordenen en makkelijker vindbaar te maken. Daarbij moet ook de optie om Favorieten aan te merken helpen. Items met een Favorieten-status verschijnen dankzij synchronisatie ook in de mobiele Outlook-app als zodanig.

Met Expressions kunnen direct vanuit Outlook emoji en gifjes aan berichten toegevoegd worden en berichten die in bewerking zijn krijgen afzonderlijke tabs. Verder zijn er verbeteringen op het gebied van zoeken en het aanmaken van en deelnemen aan meetings.