Microsoft blijft gratis Internal Usage Rights-programma aanbieden na ophef

Microsoft gaat partners toch geen geld vragen voor de licentie van diensten en software. Het bedrijf komt terug op de controversiële beslissing om het Internal Usage Rights-programma op te heffen nadat veel ontwikkelaars daarover hadden geklaagd.

Microsoft was aanvankelijk van plan om per 1 juli volgend jaar te stoppen met het gratis aanbieden van Internal Usage Rights, één van de belangrijkste voordelen van het Microsoft Partner Network. Met de IUR's konden ontwikkelaars gratis gebruik maken van Microsoft-tools and hardware, zoals serverruimte en rekenkracht. Microsoft zei met het programma te stoppen omdat het bedrijf moest bezuinigen. Volgens ZDnet zou het programma 200 miljoen dollar per jaar kosten. Ook zei het bedrijf dat het programma, dat rond de eeuwwisseling werd geïntroduceerd, niet meer relevant is in de moderne computerwereld.

De beslissing leidde tot veel ophef onder ontwikkelaars. Die zouden plotseling duizenden euro's moeten betalen voor licenties. Het bedrijf komt nu terug op de beslissing en blijft het programma in ieder geval voorlopig nog aanbieden. "Gezien jullie feedback hebben we besloten dit besluit terug te draaien", schrijft Microsoft in een blog. "Daarom zien partners in het komende fiscale jaar geen veranderingen, en de Internal Usage Rights worden niet verminderd."