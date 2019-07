Microsoft Office krijgt ondersteuning voor Friese spellingscontrole

Microsoft heeft ondersteuning voor de Friese taal toegevoegd aan Microsoft Office. Word, Excel en PowerPoint krijgen een Friese spellingscontrole zodat teksten voortaan automatisch gecontroleerd worden.

Het gaat alleen nog om de spellingscontrole, niet om de teksten in de applicaties zelf zoals menu's. De Friese spellingscontrole is sinds vrijdag te gebruiken in Office 2013 of hoger. De officiële toevoeging werd officieel gepresenteerd in het provinciehuis in Leeuwarden. Microsoft zegt dat de ondersteuning later dit jaar ook naar Office voor macOS komt.

Microsoft kondigde eerder dit jaar al aan dat het ondersteuning voor het Fries zou toevoegen. Het bedrijf werkte samen met de provincie en met de Fryske Akademy, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar het Fries. De provincie wil ook in gesprek met andere techbedrijven zoals Apple om het Fries als spelchecker toe te voegen aan software. Dat gebeurt al in apps zoals Google Translate of SwiftKey. Er was ook al wel een losse plugin beschikbaar voor Office, maar die moesten gebruikers zelf downloaden. Nu zit het native in de software.