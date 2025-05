'Spellingscontrole Chrome en Edge stuurt gevoelige inlogdata door naar servers'

De geavanceerde spellingscontrole van Chrome en Edge kan ervoor zorgen dat gevoelige data naar de servers van respectievelijk Google en Microsoft doorgestuurd wordt. Vooral in het geval van inlogformulieren is dit ongewenst, al kunnen ontwikkelaars dit vrij eenvoudig voorkomen.

In beide browsers kunnen gebruikers kiezen tussen een basale en geavanceerde spellingscontrolefunctie en in dat laatste geval wordt alle zichtbare tekst doorgestuurd naar servers van de betreffende bedrijven, zo ontdekken onderzoekers van otto-js. Tekst wordt in dergelijke gevallen centraal door algoritmes gecontroleerd op spel- en taalfouten. In Chrome heet deze functie Uitgebreide spellingscontrole. In Edge heet dezelfde functie Microsoft Editor. Vorig jaar waarschuwde een privacyexpert in een interview met Tweakers al voor deze functie.

De onderzoekers ontdekten dat in principe alle zichtbare tekst bij een dergelijke spellingscontrole doorgestuurd wordt voor verwerking, wat voor velen geen verrassing zal zijn. Maar daaronder vallen naast generieke teksten, bankgegevens en e-mailadressen dus ook eventueel wachtwoorden wanneer de 'toon wachtwoord'-functie op een inlogpagina gebruikt wordt.

De onderzoekers benadrukken dat het niet duidelijk is in hoeverre de geavanceerde spellingscontrole daarentegen een eventueel extra privacyrisico met zich meebrengt. "Het is niet duidelijk of de data opgeslagen wordt. (...) Het is ook onduidelijk of de data met dezelfde beveiligingsoverwegingen behandeld wordt als welbekende gevoelige data zoals wachtwoorden, of bijvoorbeeld door een productteam als metadata voor het verbeteren van algoritmes."