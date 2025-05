iFixit: iPhone 14 is door substantieel herontwerp beter te repareren

De Apple iPhone 14 is volgens iFixit een stuk beter te repareren dan voorgaande modellen. Dankzij 'het meest substantiële herontwerp sinds de iPhone X' kunnen reparateurs en gebruikers na het verwijderen van de glazen achterkant voortaan beter bij veel belangrijke onderdelen.

Apple heeft de interne onderdelen van de reguliere iPhone 14 als het ware als een sandwich opgebouwd, waarbij de componenten tussen het scherm en de glazen achterkant zitten. Hierdoor zijn veel onderdelen voortaan zowel vanaf de voorkant als de achterkant bereikbaar. De afgelopen jaren konden reparateurs alleen bij bijvoorbeeld de accu of het moederbord komen door het scherm te verwijderen; de glazen achterkant zat praktisch permanent vast aan het toestel en kon alleen met een speciale lasermachine verwijderd worden. Het was daarbij zo goed als onmogelijk om dit te doen zonder het glas te breken.

In de iPhone 14-teardown stelt iFixit: "Apple is een bedrijf dat toestellen zo 'ommuurd' en ondoordringbaar mogelijk maakt maar heeft [voor de iPhone 14] zijn best gedaan om de smartphone gemakkelijker repareerbaar te maken." Het reparatiemedium geeft de recente smartphone van Apple daarom de repareerbaarheidsscore 7, waarbij 10 de hoogst haalbare score is. Dat is de hoogste score voor een iPhone sinds de iPhone 7.

Dat neemt niet weg dat er nog steeds obstakels zijn voor het eventueel zelf repareren van een iPhone 14. Volgens iFixit zijn er aanwijzingen dat onder meer het paneel aan de achterkant 'geactiveerd' moet worden. "Waarom zou je toestemming moeten krijgen van Apple om een glasplaatje te vervangen", zo vraagt het medium zich af. Youtuber Hugh Jeffreys bevestigde daarnaast deze week dat de uitwisseling van bepaalde onderdelen nog steeds softwarematig tegengehouden wordt.