Hoe en waarom Apple iPhone-reparaties bemoeilijkt

Nadat youtuber Hugh Jeffries het al uitploos, heeft iFixit het nu bevestigd met tests en documentatie: de camera's van de iPhone 12 zijn niet zelf te vervangen. Het is de laatste in een lange lijst aanpassingen van Apple om het zelf vervangen van onderdelen moeilijker te maken.

Hugh Jeffries, een YouTube-gebruiker die op zijn kanaal oude apparaten opkoopt en opknapt, testte het door twee iPhone 12's te kopen en te proberen de pcb's te verwisselen. Toen bleek al dat de camera een lastig punt bleek. Met het juiste pcb erin bleek de camerawissel ook voor problemen te zorgen. Zijn conclusie was eenvoudig: Apple heeft de camera verbonden aan een specifiek pcb.

Nu heeft iFixit de test herhaald en komt het tot dezelfde conclusie. De camera's werken wel, maar niet betrouwbaar en sommige functies doen het helemaal niet meer. Belangrijker nog: iFixit heeft documentatie opgeduikeld waaruit blijkt dat Apple dit met opzet heeft gedaan. Uit een interne handleiding voor gecertificeerde reparateurs blijkt dat het bij vervanging van de camera nodig is om de System Configuration-app te gebruiken. Die app koppelt componenten cryptografisch aan elkaar om ervoor te zorgen dat iOS functies uitschakelt of meldingen weergeeft als gebruikers zelf onderdelen vervangen of dat laten doen door niet-gecertificeerde reparateurs.

Sommige functies van de camera werken niet meer. Bron: iFixit

Wat er gebeurt als je iPhone-onderdelen vervangt

De koppeling tussen bepaalde onderdelen en het pcb bestaat nu zeven jaar; de functie kwam met de iPhone 5s. Daarbij was de koppeling tussen de vingerafdrukscanner en het pcb logischer; de scanner leunt voor zijn functies en beveiliging op de Secure Enclave. Die zit niet in de scanner, maar op het pcb.

Gaandeweg zijn er onderdelen bijgekomen die niet zonder gevolgen te vervangen zijn. Face ID werkt uiteraard niet als gebruikers de module met de frontcamera's zelf vervangen. Bij een vervanging van de accu kunnen gebruikers de accustatus niet meer in de instellingen zien. Hoe vol de accu is, zien gebruikers wel, maar in hoeverre de accu versleten is, is dan niet meer op te zoeken. Ook geeft iOS dan permanent een melding dat gebruikers voor onderhoud naar een reparateur moeten met de accu. De eerste keer staat er bovendien in beeld dat het wellicht geen accu van Apple is.

Bij vervanging van het scherm van nieuwere modellen komt de melding dat het wellicht geen component van Apple is, ook in beeld, maar daarnaast verdwijnt de TrueTone-functie voor automatische kleurafstelling eveneens; die is dan niet meer te vinden in de interface en functioneert ook niet meer.

En nu is er dus de camera. Die geeft geen melding, maar in de camera-app is duidelijk te zien dat de software zich instabiel gedraagt. Dat is weer weg als de originele camera is teruggezet.

Voor de duidelijkheid: de niet of slecht werkende onderdelen en de meldingen komen niet alleen bij merkloze goedkope alternatieven voor componenten, maar ook bij originele Apple-onderdelen uit een andere iPhone. Het is in theorie wel mogelijk om die meldingen weg te krijgen, maar daar is gespecialiseerde apparatuur voor nodig, schrijft Rewa.

Wat er gebeurt na wisselen component Melding Werking Scherm 'Mogelijk geen origineel onderdeel' Onderdeel werkt, TrueTone werkt niet Accu 'Mogelijk geen origineel onderdeel' Onderdeel werkt, batterijstatus werkt niet Camera - Werkt nauwelijks Touch ID, Face ID - Werkt niet

Waarom Apple reparaties lastiger maakt

Het gekke is dat iFixit zich helemaal niet negatief toont over de repareerbaarheid van de iPhone 12, ondanks de verschillende soorten soms propriëtaire schroeven die je los moet halen. Accu en scherm zijn relatief gemakkelijk te vervangen, omdat de behuizing vanaf de voorkant opengaat. Bij veel Android-telefoons is dat vanaf de achterkant, wat het vervangen van het scherm een langduriger werkje maakt.

Maar repareren van iPhones vereist in veel gevallen dus toegang tot Apple-systemen op Apple-servers en de iPhone-maker verkoopt zelf ook geen originele componenten voor zijn telefoons. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vroeg zich ook af waarom dat zo was en kreeg vorig jaar dit antwoord van Apple. "Reparaties uitgevoerd door ongetrainde reparateurs die mogelijk niet alle veiligheidsprocedures volgen, kunnen resulteren in slecht functioneren van het product, kwaliteitsproblemen of veiligheidsissues."

Apple toont dat het niet veel vertrouwen heeft in bedrijven die het niet heeft gekeurd. "Reparaties die niet op een goede manier schroeven of kappen vervangen, laten misschien losse onderdelen achter die componenten kunnen beschadigen, zoals de accu. Dat kan leiden tot oververhitting en resulteren in gewonden."

Consumenten beschermen is dus het doel en Apple doet het ook voorkomen alsof dat een deugd is die geld kost. Want, zo claimt de iPhone-maker, elk jaar sinds 2009 heeft Apple geld verloren aan de dure reparaties die het uitvoert. Of dat echt zo is of dat het gaat om een boekhoudkundige truc, is aan de informatie niet af te lezen.

Vervangende vingerafdrukscanner Google Pixel 3

Dat vindt iFixit geen goed argument, ook niet bij vervanging van vingerafdrukscanners of 3d-gezichtsherkenningscamera's. Volgens iFixit kan dat geen probleem zijn voor Apple. "Dat is een kleine kans. Apples beveiligingsteam is top-notch en Google en Samsung staan het verwisselen van de vingerafdrukscanner toe zonder enig probleem."

Bij camera's is dat argument helemaal niet te maken, vindt iFixit. "Een authenticatiecheck op een simpele cameravervanging vergiftigt de markt voor gerepareerde, tweedehands iPhones. Zonder enig voordeel voor iPhone-kopers, ruikt het naar hebzucht. Of erger: planned obsolescence." Planned obsolescence is het idee dat fabrikanten producten met opzet minder bruikbaar maken na verloop van tijd om de aanschaf van nieuwe producten te stimuleren.

Wat Apple wel zou moeten doen, is volgens iFixit duidelijk: Tools en vervangende onderdelen beschikbaar stellen, waarmee mensen thuis zelf hun iPhones kunnen repareren. Andere merken doen het op dat gebied beter, maar zeker niet perfect. Veel merken verkopen zelf geen originele onderdelen, waardoor je erop moet vertrouwen dat je originele onderdelen bestelt. Het beste hierin is het Nederlandse Fairphone. De Fairphone 3 is makkelijk te openen en te repareren en onderdelen kun je in hun eigen webshop kopen.

Ook wetgevers staan niet aan de kant van Apple in dit geval. De Europese Commissie wil dat consumenten zelf apparaten kunnen gaan repareren. Daarmee moet het 'Right to Repair', de naam voor de campagne om te vechten voor het recht om reparaties te kunnen uitvoeren, in Europese regelgeving belanden. Hetzelfde geldt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Veel staten zijn bezig met wetgeving om het recht om zelf elektronica te repareren in de wet op te nemen. De gedachte is dat toegankelijke reparaties e-waste tegengaan en dat het duurzamer is op de lange termijn.

Dat moet Apple als muziek in de oren klinken, want het bedrijf toont altijd veel aandacht te hebben voor het terugdringen van e-waste en duurzaamheid. Zo wil het bedrijf in 2030 CO₂-neutraal zijn en levert het niet langer laders en oortjes mee met iPhones om e-waste terug te dringen.

Daarmee is het recht op reparatie iets wat binnen Apple een botsing van waarden veroorzaakt. Mensen thuis apparaten laten repareren zonder negatieve gevolgen is goed voor de duurzaamheid en het mileu, terwijl Apple dan wel zijn ijzeren greep op de reparatiemarkt kwijtraakt en zo minder controle heeft over welk component in welke iPhone zit. De tijd zal moeten uitwijzen of Apple een andere keuze maakt, of daar door wetgeving toe gedwongen wordt.