Amerikaanse staat New York keurt right-to-repairwet voor elektronica goed

De Amerikaanse staat New York heeft right-to-repairwetgeving goedgekeurd die in een brede zin slaat op 'digitale elektronische producten'. Hiervoor moeten gereedschappen, onderdelen en instructies beschikbaar gemaakt worden voor consumenten en onafhankelijke reparateurs.

New York is volgens The Verge de eerste Amerikaanse staat die een right-to-repairwet instelt die zo breed van toepassing is op elektronica. Andere staten kwamen met dezelfde wetten, maar dan gericht op auto's of elektrische rolstoelen. De verplichting geldt voor iedere fabrikant die goederen verkoopt in de staat.

De wetgeving is mede te danken aan president Joe Biden, die vorig jaar een executive order uitgaf aan de FTC om nieuwe regels uit te schrijven om reparatierestricties die techbedrijven aan derden opleggen aan te pakken.

Hoewel de wet geldt in een staat hier ver vandaan, zal het effect ervan hier mogelijk toch merkbaar zijn. De voornaamste uitwerking zal zijn op het gebied van de reparatiehandleidingen. Deze zullen ongetwijfeld in digitale vorm beschikbaar gemaakt worden in de staat, waarna het kinderspel is om ze over heel de wereld te verspreiden. Het enige alternatief voor bedrijven die op de plicht tegen zijn, is om hun goederen niet meer te verkopen in New York, maar die staat telt wel bijna 20 miljoen inwoners.

Een ander potentieel mondiaal voordeel is dat de wet een provisie bevat over het faciliteren van het ongedaan maken van de softwarematige binding tussen bijvoorbeeld een moederbord en een smartphonescherm. Dat wordt ook wel gezien als 'drm op onderdelen'. Deze gereedschappen gaan mogelijk ook hun weg vinden naar plekken buiten New York. Toch zal Europa niet volledig afhankelijk zijn van New York: het Europees Parlement maakt zich ook al langer hard voor een right-to-repair.

De wetgeving is nog niet definitief geldig. De senaat van New York heeft het wetsvoorstel goedgekeurd en nu is het aan gouverneur Kathy Hochul om haar handtekening eronder te zetten, wat ze volgens iFixit 'naar verwachting wel gaat doen'. Een jaar nadat die handtekening is gezet, is de wet dan officieel van kracht.

Uitzonderingen op de wetgeving zijn huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, 'openbareveiligheidsapparatuur' zoals politieradio's, landbouwapparatuur en 'offroad-apparatuur'.