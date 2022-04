Nog één check: alle kabeltjes weer aangesloten? Geen schroefjes over? Mooi. Voordat ik het scherm er weer op ging lijmen, zette ik de iPhone 7 aan. Nadat hij klaar was met opstarten, voerde ik de code in. Het touchscreen en de accu werkten allemaal naar behoren. Ik drukte tevreden op de homeknop. Geen reactie. Nog een keer. Weer geen reactie. Had ik de homeknop stukgemaakt? Het was een moment waarop ik vurig had gewild dat er een reparatiehandleiding van de iPhone 7 openbaar online stond en makkelijk te vinden was. Het was het begin van een kleine zoektocht naar welke kabel precies verantwoordelijk is voor de werking van de homeknop. Met de gouden combinatie van YouTube en iFixit kom je een heel eind, maar troubleshooten is niet bepaald makkelijk, zelfs niet bij een eenvoudige reparatie als het vervangen van een accu.

Dat had niet zo hoeven zijn. Reparaties uitvoeren aan apparaten is iets wat veel mensen al sinds jaar en dag doen, maar bij sommige apparaten is het ronduit lastig. Smartphones zijn een prima voorbeeld. Ze zitten veelal vastgelijmd, onderdelen zijn vaak niet voor consumenten verkrijgbaar bij de fabrikant zelf en reparaties kunnen erg duur zijn; dan kun je vaak beter een nieuwe kopen. Apple en Samsung laten de adapters weg uit doosjes 'om het milieu te sparen', maar laten tegelijk kansen liggen om gebruikers langer met hun telefoons te laten doen door reparaties makkelijk en zelf uitvoerbaar te maken. Het is alsof ze zonnepanelen op het dak leggen en vervolgens de thermostaat op 28 graden zetten.