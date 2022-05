Apple gaat iPhone- en Mac-onderdelen verkopen aan particulieren voor reparaties

Apple kondigt Self Service-reparaties aan. Onder die noemer gaat het bedrijf onderdelen, tools en handleidingen beschikbaar stellen voor consumenten die zelf hun toestel willen repareren. Dat begint volgend jaar met onderdelen voor de iPhone 12 en 13.

Vanaf begin 2022 zijn onderdelen in de Verenigde Staten verkrijgbaar via de webwinkel van Apple en later dat jaar volgt beschikbaarheid in meer landen, schrijft Apple. Wanneer Nederland en België aan de beurt zijn is nog niet bekend. Consumenten krijgen toegang tot dezelfde onderdelen, tools en handleidingen als de Apple Authorized Service Providers en door Apple erkende Independent Repair Providers.

In eerste instantie gaat het om 'ruim tweehonderd onderdelen en tools' voor de iPhone 12 en iPhone 13. Het zal dan gaan om onderdelen die het vaakst vervangen worden, zoals het scherm, de accu en de camera van iPhones. In de loop van het jaar moeten meer onderdelen volgen en komen er ook onderdelen voor Macs met de M1-chip beschikbaar. Klanten die oude onderdelen terugsturen naar Apple, krijgen daarvoor korting op hun volgende aankoop.

Hoewel Apple het Self Service-programma richt op reparatie door particulieren zelf, betekent dat in de praktijk waarschijnlijk dat het makkelijker is voor onafhankelijke reparateurs om aan onderdelen te komen. Het is nog niet duidelijk of zij die onderdelen in bulk kunnen bestellen, of dat iPhone-bezitters dat bijvoorbeeld zelf moeten doen. Ook als dat laatste het geval is, zouden die met hun zelf-bestelde onderdelen bij onafhankelijke reparateurs kunnen aankloppen.

De stap van Apple is opvallend, omdat het bedrijf erom bekend staat reparaties door niet-geautoriseerde reparateurs te bemoeilijken. Volgens het persbericht van Apple wil het bedrijf klanten die graag zelf reparaties uitvoeren de mogelijkheid geven om dat te doen. Wel stelt het bedrijf dat het voor de meeste klanten beter en veiliger is om dit uit te besteden aan professionals.

Mogelijk wil Apple hiermee internationale wetgeving voor zijn. Vanuit zowel Europa als de Verenigde Staten is er een right to repair-beweging in opkomst die pleit voor de mogelijkheid voor consumenten om zelf hun hardware te repareren. In Frankrijk zijn sinds begin dit jaar repareerbaarheidslabels verplicht en Europa is bezig met een regelgeving om telefoons duurzamer te maken. De Amerikaanse president Biden heeft aangegeven techbedrijven die reparaties door derden bemoeilijken aan te willen pakken. Ook de Amerikaanse waakhond FTC maakt zich hard voor het 'recht om te repareren'.