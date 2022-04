VS-president Biden pakt techbedrijven aan die reparaties door derden tegenwerken

De Amerikaanse president Joe Biden draagt de FTC op om nieuwe regels uit te schrijven om reparatierestricties die techbedrijven aan derden opleggen aan te pakken. Hij vindt dat consumenten zelf moeten kunnen bepalen wie hun apparaten repareert.

De opdracht aan de Federal Trade Commission is onderdeel van een breder uitvoerend bevel waarin de Amerikaanse president concurrentiebevorderende richtlijnen uitschrijft. De FTC moet onder meer scherpere regels opstellen voor techfabrikanten en andere bedrijven die restricties aan onafhankelijke reparatiewinkels en diy-reparateurs opleggen.

Het uitvoerend bevel stelt dat onder andere smartphonemakers "restricties opleggen aan het zelf of door derden laten repareren [van apparaten], waardoor reparaties duurder en tijdrovender worden". Onder andere de beperking van de distributie van nieuwe onderdelen, diagnostiekhulpmiddelen en gereedschappen zou eerlijke concurrentie belemmeren.

Biden onderstreept met zijn opdracht het belang van het recht voor consumenten om zelf te mogen beslissen over de reparatie van producten. Overigens is de FTC daar al langer mee bezig. Begin mei schreef de waakhond nog een kritisch verslag voor het Amerikaanse congres. Daarin concludeert de commissie dat techbedrijven het consumenten onnodig moeilijk maken om al dan niet zelf iets te repareren.

De laatste tijd leeft het gesprek over het recht om producten zelf te mogen repareren erg onder consumenten en wetgevers, veelal aangewakkerd door de Right to Repair-beweging. Het Europese Parlement stemde bijvoorbeeld eind 2020 in met nieuwe regels rondom de repareerbaarheid van producten. De Franse overheid vereist als een van de eerste landen in Europa sinds februari van dit jaar dat onder andere Apple de repareerbaarheid in de vorm van een score op de site toont. Het is nog niet bekend wanneer de komende FTC-regels in de praktijk worden toegepast.