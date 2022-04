Microsoft laat onderzoek doen naar repareerbaarheid van producten

Microsoft laat een onafhankelijke partij onderzoek doen naar welke milieuvoordelen en 'sociale' voordelen er zijn als apparaten van het bedrijf eenvoudiger te repareren zijn. Het bedrijf belooft ook te 'handelen' naar aanbevelingen in dit rapport.

Met het onderzoek voldoet Microsoft aan een verzoek van een van de investeerders van het bedrijf, As You Sow. Deze aandeelhouder wil dat Microsoft een rapport laat maken over welke voordelen er te halen zouden zijn als apparaten makkelijker te repareren zijn door zowel consumenten als onafhankelijke reparatiewinkels.

Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar welke voor- of nadelen Microsoft zou ondervinden als handleidingen, onderdelen of gereedschappen makkelijker verkrijgbaar zouden zijn. Ook zou er in het onderzoek aandacht moeten zijn voor de impact van potentiële wetgeving die eist dat techbedrijven hun apparaten makkelijker repareerbaar maken.

Nieuwssite Grist meldt dat Microsoft en As You Sow een overeenkomst hebben bereikt om het onderzoek te gaan uitvoeren. Eerder dit jaar was het bedrijf niet bereid om het onderzoek uit te laten voeren, maar na media-aandacht en druk van andere investeerders keerde het bedrijf om, zegt As You Sow tegen Grist.

Het rapport moet begin volgend jaar klaar zijn. Microsoft zal de resultaten niet integraal delen, omdat er geheime informatie over producten in besproken gaan worden. Wel belooft het bedrijf begin mei een samenvatting te publiceren. Op basis van die resultaten wil het eind 2022 ook stappen gaan nemen om producten beter repareerbaar te maken. Het bedrijf wil bijvoorbeeld nieuwe onderdelen en documentatie beschikbaar stellen aan reparatiebedrijven buiten het netwerk van het bedrijf.

Microsoft zegt daarnaast in een mail aan Grist de resultaten van het rapport te willen gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe producten. Hoewel de concrete vervolgstappen van Microsoft nog niet bekend zijn, noemt bijvoorbeeld iFixits ceo Kyle Wiens het een 'gigantische, landmark stap'.