Opslag Surface Laptop 3 is volgens Microsoft niet door klant te vervangen

Hoewel Microsoft de nadruk legde op de mogelijkheid de Surface Laptop 3 te kunnen openen om upgrades en vervangingen door te kunnen voeren, is de opslag van de laptop volgens het bedrijf niet door gebruikers te vervangen.

Op de productpagina voor de Surface Laptop 3 staat dat de laptop een vervangbare ssd bevat, maar in de kleine lettertjes verduidelijkt Microsoft dat de opslag niet door gebruikers te vervangen is. "De harddrive is alleen te verwijderen door geschoolde technici die Microsofts instructies volgen", staat op de pagina. Tegen Gizmodo meldt Microsoft dat gebruikers niet de beschikking krijgen over het gereedschap en de instructies om de opslag te verwijderen; alleen geautoriseerde technici krijgen die tools.

Tijdens de presentatie van de Surface Laptop 3 haalde producttopman Panos Panay de cover met toetsenbord van de behuizing om te demonstreren hoe eenvoudig de hardware van de laptop te beheren is. Daarmee richtte hij zich overigens niet direct op consumenten; de Surface-lijn is met name gericht op de zakelijke en educatieve markt. Ook benadrukte hij dat gebruikers dit niet zelf moesten proberen, al hoopten sommigen dat het ook voor doorsnee gebruikers eenvoudiger zou worden de hardware te benaderen.

Zo toont iFixit zich hoe dan ook positief dat Microsoft het mogelijk maakt de laptop te kunnen openen zonder dat lijm of verbonden kabels dwarsliggen. De site wijst erop dat de originele Surface Laptop de dubieuze eer had een 0 op een schaal tot 10 te scoren wat de repareerbaarheid betreft. Volgens iFixit wint de Right to Repair-beweging aan populariteit.

Ook de Surface Pro scoort traditioneel slecht op repareerbaarheid. De eveneens woensdag aangekondigde Surface Pro X lijkt het iets beter te gaan doen. Aan de achterkant is een smal plaatje te verwijderen na het losschroeven, waarna de m2-ssd te benaderen is. Ook dit moet volgens Microsoft een technicus doen, maar volgens iFixit lijkt het erop dat ook consumenten dit kunnen.