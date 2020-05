Microsoft gaat scheurtjes in scherm Surface Laptop 3 gratis repareren

Microsoft belooft gebruikers van de Surface Laptop 3 dat zij hun scherm gratis kunnen laten repareren als er kleine scheurtjes in zitten. Klanten kunnen contact met het bedrijf opnemen om een reparatie aan te vragen.

Op zijn supportwebsite zegt Microsoft dat het na onderzoek heeft geconstateerd dat een klein deel van de Surface Laptop 3-modellen last kan krijgen van scheurtjes in het scherm. Als oorzaak wordt een 'hard extern deeltje' genoemd, maar meer informatie laat Microsoft niet los. Gebruikers hadden in de afgelopen maanden geklaagd over het ontstaan van kleine scheurtjes in het scherm, terwijl de laptop normaal werd gebruikt.

Wie last heeft van kleine scheurtjes in het scherm van de Surface Laptop 3 kan contact opnemen met Microsoft. Er wordt dan een reparatie-aanvraag opgestart, waarbij de gebruiker gratis het scherm kan laten repareren. Wie in het verleden al betaald heeft voor een reparatie krijgt zijn of haar geld terug.