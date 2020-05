BitKassa gaat stoppen met zijn bitcoinactiviteiten

BitKassa, een Nederlandse betalingsdienst voor bitcoin, heeft aangegeven dat zij hun dienstverlening zullen staken. Volgens het bedrijf heeft het te maken met eisen van de Nederlandse overheid om inschrijfgeld te betalen.

De aankondiging staat op de website van BitKassa. Het sluiten van de dienst heeft te maken met de kosten waar het bedrijf vanaf dit jaar mee heeft te kampen. Zo moet er voor het mogen doen van bitcointransacties een bedrag van minimaal 25.000 euro worden betaald, vanwege nieuwe regels van het ministerie van Economische Zaken, aldus BitKassa.

Omdat BitKassa een kleine speler is op de markt en zij verwachten dat de kosten in de komende jaren gaan toenemen, ziet het bedrijf geen andere mogelijkheid dan de deuren te sluiten. BitKassa benadrukt dat het niets te maken heeft met het vertrouwen dat zij hebben in bitcoin als digitale munt.

BitKassa laat weten dat het zijn bestaande klanten wil helpen om alternatieve diensten te vinden. Hoe dat in zijn werk moet gaan is echter nog niet bekend.