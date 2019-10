Sonos start met maandelijks abonnement op speakers

Sonos is een abonnementsdienst voor speakers begonnen. Met Sonos Flex kunnen gebruikers voor een maandelijks bedrag Sonos-speakers in huis halen. Er zijn drie abonnementen voor maximaal vijftig euro per maand. De dienst is eind september stilletjes begonnen.

Sonos biedt drie verschillende abonnementen, die bedoeld zijn voor verschillende gebruiksscenario's. Bij het goedkoopste abonnement, dat 15 euro per maand kost, worden twee Sonos One-speakers geleverd. Deze zijn in de Pricewatch te koop voor 210 euro per stuk. Na 28 maanden abonnement zou het dan voordeliger zijn geweest om de speakers los te kopen. Voor 10 euro per maand extra krijgen gebruikers er een Sonos Beam-soundbar bij voor gebruik met een televisie. Deze staat voor 388 euro in de Pricewatch, dus is het na 32 maanden goedkoper om de producten los aan te schaffen. Het duurste abonnement kost 50 euro per maand, en is bedoeld voor thuisbioscopen. Gebruikers krijgen voor dit bedrag een Sonos Playbar, een subwoofer en twee losse Sonos One-speakers. In de Pricewatch is dit setje producten voor 1781 euro te koop, waardoor het na drie jaar goedkoper zou zijn geweest om de producten zelf te kopen.

De producten die geleverd worden in het abonnement van 50 euro

Gebruikers van de Sonos Flex-dienst kunnen kiezen uit zwarte en witte speakers. Sonos zegt toe dat ze de speakers van gebruikers zullen omruilen voor toekomstige modellen wanneer deze uitkomen. De abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Bij het 'Voor Thuisbioscoop'-abonnement hebben gebruikers recht op gratis installatie, maar voorlopig alleen in Amsterdam. Momenteel lijkt Sonos de abonnementsdienst ook alleen in Nederland aan te bieden. Het bedrijf zegt in september te zijn begonnen met Sonos Flex.

Steeds meer bedrijven bieden producten in abonnementsvorm aan. Zo heeft HP een Instant Ink-programma, waarbij gebruikers maandelijks een bedrag voor een vast aantal prints betalen. Hierbij levert HP inktcartridges zonder extra kosten. Microsoft heeft in de VS zijn Surface All Acces-programma om Surface-producten en Office 365 als onderdeel van abonnementen te gebruiken.