Ikea toont met Sonos ontwikkelde slimme speaker Symfonisk

Ikea heeft voorafgaand aan de officiële aankondiging op 9 april foto's online gezet van zijn slimme bookshelfspeaker die het samen met Sonos heeft ontwikkeld. De Symfonisk-speaker lijkt een doorontwikkeling van het vorig jaar getoonde prototype.

Ikea toont de Symfonisk-speaker op zijn pagina voor het winnen van enkele Red Dot-ontwerpawards. Op de foto's is te zien hoe de speaker rechtopstaand te zetten is of horizontaal aan de muur te monteren is. In dat laatste geval kan deze als kunnen er spullen op gezet worden.

De wifi-speaker is voorzien van de Ikea- en Sonos-logo's en bevat knoppen voor de volumeregeling en afspelen en pauzeren. Technische details over de speakers geeft Ikea nog niet vrij; dat volgt op 9 april bij de officiële introductie in Milaan. Ikea en Sonos toonden vorig jaar al een wifi-speaker maar toen ging het om een prototype. De nieuwe uitvoering heeft hetzelfde rechthoekige ontwerp maar lijkt iets smaller.

Toen maakte Ikea ook al bekend dat het in ieder geval in België in augustus van dit jaar een slimme speaker uitbrengt. Deze lijkt Google Assistant en Amazon Alexa te ondersteunen en volgens Ikea wordt het een 'betaalbaar product'. De goedkoopste Sonos-speaker is nu de Play:1, die voor iets minder dan 150 euro in de Pricewatch staat.