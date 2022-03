IKEA-document toont nieuwe Symfonisk-tafellamp met verwisselbare lampenkap

IKEA en Sonos komen met een nieuwe versie van de Symfonisk-tafellamp met ingebouwde wifispeaker. Het nieuwe model heeft een verwisselbare lampenkap en IKEA biedt twee varianten aan. Het product is nog niet officieel aangekondigd.

Een pdf-bestand op de Portugese IKEA-website beschrijft de nieuwe Symfonisk-tafellamp en toont een aantal schetsen. Een reddit-gebruiker zegt de lamp al gezien te hebben in een lokale IKEA-vestiging. De nieuwe Symfonisk-tafellamp bestaat uit twee onderdelen: de voet met speaker en een verwisselbare lampenkap. Het eerste model, dat in 2019 werd uitgebracht, heeft een geïntegreerde lampenkap.

Volgens het document kost de Symfonisk-voet 129 euro en er is een lampenkap van textiel beschikbaar voor 20 euro. Een variant van glas kost 30 euro. Beiden zijn verkrijgbaar in zwart en wit. De eerste uitvoering van de Symfonisk-tafellamp met geïntegreerde lampenkap staat momenteel op de IKEA-website voor 179 euro.

IKEA en Sonos hebben de nieuwe Symfonisk-lamp met speaker nog niet officieel aangekondigd. Of er naast de lampenkap ook technische wijzigingen zijn, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de speaker in Nederland en België verkrijgbaar is.

IKEA Nederland laat desgevraagd aan Tweakers weten 'op dit moment nog niet aan te kunnen geven wanneer de lampen precies in de winkel komen en welke prijs gehanteerd zal worden voor de Nederlandse markt'.