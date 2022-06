Slim en modulair stopcontactsysteem IKEA vanaf april in Nederland te koop

IKEA gaat het modulaire stopcontactsysteem Åskväder in april in Nederland uitbrengen. Het systeem bestaat uit losse onderdelen, zoals stopcontacten, snoeren, schakelaars, en USB-poorten. Ook ondersteunen ze afstandsbediening via het Home Smart-systeem van het bedrijf.

Dat laat IKEA desgevraagd weten aan Tweakers. Het systeem kan per aansluiting op het huis in totaal tien stopcontacten bieden en ondersteunt een maximaal vermogen van 3680W. Die info is te lezen op onder andere de Zweedse IKEA-site; de Nederlandse en Belgische hebben de informatie nog niet.

Gebruikers kunnen zelf invulling geven aan het systeem zoals ze willen. Ze kunnen bijvoorbeeld een snoer laten lopen naar een set van twee stopcontacten en vanaf daar weer een verlengsnoer naar nog meer stopcontacten laten lopen. De aan-uitknop bedient vermoedelijk alle stopcontacten die erop volgen, waardoor hij ingesteld kan worden om delen van de onderdelenserie te bedienen. De onderdelen hebben allemaal dezelfde aansluitingen, met een mannetje aan de ene kant en een vrouwtje aan de andere kant. Hoeveel ampère de USB-poorten leveren, vermeldt IKEA niet.

De aan-uitknop werkt ook met IKEA Home Smart. Dat betekent dat deze aangestuurd kan worden door de Trådfri-dimmer, of de gelijknamige bewegingssensor of de IKEA Home Smart-app. De app ondersteunt ook zaken als scènes en timers.

Ook is wandmontage van deze onderdelen mogelijk. Een apart onderdeel vormt een beugeltje dat aan de muur bevestigd kan worden met een schroef. De onderdelen klikken weer in dit beugeltje en kunnen ook geroteerd worden voor verdere aanpassing naar wens.

Prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet. In Duitsland komen de eerste producten wel beschikbaar, wat een indicatie geeft van wat ze hier ongeveer zouden kunnen gaan kosten. Een dubbel stopcontact kost 6 euro, de schakelaar 10 euro, een wandmontagesetje 1,50 euro en een verlengkabel van 80cm kost 4 euro.

Tweakers heeft ook geïnformeerd naar beschikbaarheid van deze producten in België. Indien IKEA daar nog informatie over levert, zal deze hier worden bijgevoegd.