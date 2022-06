IKEA-powerbank met 6500mAh-accu en draadloos opladen kost 25 euro

De IKEA Nordmärke-powerbank die onlangs bij de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC verscheen, zal in Nederland worden verkocht voor een prijs van 25 euro. Dat heeft het bedrijf aan Tweakers laten weten.

De officiële start van de verkoop in Nederland zal in januari aanvangen, zegt het bedrijf. IKEA noemt nog geen exacte datum. Het bedrijf meldt dat de meeste winkels al voorraad hebben, wat betekent dat de Nordmärke-powerbank dinsdag of woensdag al op de website zal verschijnen.

Op het moment van schrijven is er nog geen powerbank met deze naam en de genoemde prijs te vinden op de IKEA-website. Op basis van de eerdere informatie afkomstig van de FCC gaat het om een vierkante powerbank; de enige Nordmärke-powerbank die wel op de website staat, is al langer uit, is iets goedkoper en heeft een ronde vorm. In Nederland wordt de prijs 25 euro; in Duitsland zou de prijs 20 euro bedragen.

De nieuwe IKEA Nordmärke-powerbank krijgt waarschijnlijk een bovenkant van stof en een accucapaciteit van 6500mAh. Hiervoor worden twee 18650-batterijen ingezet. De powerbank lijkt een laadvermogen van 5W en de IKEA Nordmärke zou zelf met een vermogen van 10W zijn op te laden via USB-C. Een USB-kabel of -oplader zou niet worden meegeleverd.

De IKEA Nordmärke-powerbank. Afbeeldingen via Reddit en de FCC