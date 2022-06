IKEA-powerbank met 6500mAh-accu en draadloos opladen verschijnt bij FCC

IKEA lijkt binnenkort met een 6500mAh-powerbank te komen die draadloos opladen ondersteunt. Deze IKEA Nordmärke-powerbank is verschenen bij de Amerikaanse FCC. De powerbank zou ook al voor 20 euro verkocht worden in een aantal IKEA-filialen.

De IKEA Nordmärke-powerbank is nog niet officieel aangekondigd, maar verscheen onlangs bij de Amerikaanse keuringsdienst FCC, schrijft The Verge. De powerbank krijgt een vierkant ontwerp met een bovenkant van stof. De onderkant van het apparaat noemt daarnaast een accucapaciteit van 6500mAh. De powerbank gebruikt hiervoor twee 18650-batterijen. De powerbank lijkt een laadvermogen van 5W te bieden. De IKEA Nordmärke zelf wordt op 10W opgeladen via USB-C. IKEA levert geen USB-kabel of -oplader mee.

De nieuwe powerbank van IKEA wordt al langer verwacht. Een lezer van Duitse techwebsite mobiFlip kon het apparaat onlangs al aanschaffen bij een IKEA-filiaal in Keulen. Een Britse Reddit-gebruiker plaatste ook foto's van de powerbank. De powerbank kost in Duitsland 20 euro, meldt mobiFlip. De Nordmärke-powerbank wordt echter nog niet vermeld op de website van het bedrijf. Het is nog niet bekend of en wanneer de powerbank beschikbaar komt in Nederland en België. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij IKEA.

De IKEA Nordmärke-powerbank. Afbeeldingen via Reddit en de FCC