IKEA voegt luchtreiniger toe aan Home Smart-serie

IKEA introduceert een luchtreiniger die compatibel is met de Trådfri-verbindingshub en zo bediend kan worden vanuit de IKEA Home Smart-app. De Starkvind-luchtreiniger komt in oktober uit voor 100 euro. Een versie geïntegreerd in een tafeltje kost 149 euro.

Als de Starkvind-luchtreiniger gekoppeld is aan een Trådfri-verbindingshub, is het mogelijk om vanuit de IKEA Home Smart-app de ventilatorsnelheid aan te passen. Ook toont de app gegevens over de luchtkwaliteit aan de hand van een ingebouwde sensor. De luchtreiniger is ook handmatig te bedienen en heeft vijf ventilatorsnelheden en een automatische stand.

Volgens IKEA is de Starkvind-luchtreiniger geschikt voor kamers tot een oppervlakte van twintig vierkante meter. De luchtreiniger werkt met maximaal drie filters; de voorste vangt deeltjes zoals haar en stof op, het tweede filter is bedoeld om fijnstof en pollen weg te filteren. Optioneel is er een koolstoffilter te gebruiken, voor het filteren van gassen en onaangename geuren.

Vanaf oktober is de Starkvind-luchtreiniger te koop. Een losse uitvoering die staand geplaatst kan worden kost 100 euro en een bijzettafeltje met daarin de luchtreiniger geïntegreerd kost 149 euro. IKEA gaat losse filters verkopen voor 10 euro. Het Home Smart-systeem van IKEA omvat naast slimme verlichting ook rolgordijnen en speakers in de Symfonisk-serie.