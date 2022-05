Europese Commissie onderzoekt overname Kustomer door Facebook

De Europese Commissie gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de overname van Kustomer door Facebook. Die overname belemmert mogelijk de concurrentie op de markt voor CRM-software en advertenties.

De Europese Commissie vreest dat de voorgestelde overname de concurrentie in de markt voor CRM -software vermindert en dat de overname ervoor kan zorgen dat Facebook een nog sterkere greep krijgt op de advertentiemarkt, door nog meer persoonsgegevens te vergaren. Met een uitgebreid onderzoek gaat de Europese Commissie bepalen of dat ook echt het geval is.

Eind vorig jaar kondigde Facebook de overname van Kustomer aan. Dat is een start-up die software maakt voor contact met klanten, waaronder chatbots. Volgens Wall Street Journal betaalt Facebook een miljard dollar voor de overname.

De overname voldeed niet aan de drempels van de Europese concentratieverordening, die bepaalt wanneer de Europese Commissie moet oordelen over een overname. Facebook moest echter wel toestemming vragen aan Oostenrijk. Dat land verwees de zaak echter door naar de Europese Commissie. Ook een aantal andere landen, waaronder Nederland en België, vroegen om Europees onderzoek.

Met het onderzoek gaat de Europese Commissie kijken welke invloed de overname zou hebben op Europese gebruikers. Facebook zei bij de bekendmaking van de overnameplannen dat Kustomer eigenaar blijft van de data die afkomstig is van interactie met klanten, maar op den duur zou die data gehost worden op infrastructuur van Facebook. Ook zei Facebook de Kustomer-data niet 'automatisch' te gebruiken voor advertenties, maar bedrijven die Kustomer-diensten gebruiken wel de mogelijkheid te geven om die data in te zetten voor marketingdoeleinden, wat ook zou kunnen resulteren in Facebook-advertenties.