Vestager: Europa kan antitrustonderzoek beginnen als bedrijven uit EU verdwijnen

Eurocommissaris Margrethe Vestager zegt dat Europa nieuwe antitrustonderzoeken kan beginnen naar bigtechbedrijven als die dreigen van de Europese markt te verdwijnen. Vestager reageert daarmee op de controverse in Australië rondom Facebook en Google.

De Eurocommissaris voor Mededinging deed de uitspraken volgens Bloomberg tegenover het economisch comité van het Europese Parlement. Ze zegt daar dat ze gelooft dat er ruimte is om te onderzoeken of het legaal is voor 'dominante providers' om hun diensten te stoppen. De EU zou 'meerdere manieren hebben' om daar onderzoek naar te doen en dat mogelijk stop te zetten.

Vestager zegt dat zo'n onderzoek mogelijk is op het moment dat grote bedrijven zouden besluiten hun diensten niet meer in Europa te leveren. Daar is op dit moment geen sprake van. Wel spelen er verschillende kwesties in Australië. Daar hebben Facebook en Google het aan de stok met de overheid. Australië wil Facebook en Google verplichten om nieuwsuitgevers te betalen voor het plaatsen van artikelen. Google dreigde daardoor te stoppen met de zoekmachine, maar besloot later toch deals te sluiten met uitgevers. Facebook maakte het een tijd lang onmogelijk om nieuws van Australische uitgevers te delen, al zei het eerder deze week die blokkade op te heffen.

Ondertussen heeft Google in Frankrijk een tik op de vingers gekregen van de handelswaakhond, schrijft Reuters. Moederbedrijf Alphabet zou zich niet houden aan de regels die de toezichthouder stelde voor het onderhandelen met nieuwsuitgevers. Google praat in dat land met uitgevers over compensatie voor het plaatsen van nieuws. Volgens een rapport van de handelsautoriteit zou Google zich tijdens die onderhandelingen niet aan deadlines houden en niet genoeg data aanleveren aan de uitgevers. Het rapport betekent niet automatisch dat er ook een onderzoek wordt ingesteld naar het bedrijf. In theorie zou zo'n onderzoek kunnen worden uitgevoerd en in het uiterste geval leiden tot boetes, maar daarover is nog geen besluit genomen, zeggen bronnen tegen Reuters.