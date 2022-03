Ziggo-klanten met Mediabox Next kunnen Formule 1 kijken in 4k-resolutie - update

Ziggo zendt het komende Formule 1-seizoen uit in een 4k-resolutie met 50fps. Klanten met de Mediabox Next-settopbox, kunnen de racewedstrijden in de hoge resolutie bekijken. Ook moeten kijkers een Ziggo-internetverbinding hebben.

Alle trainingen, kwalificaties en wedstrijden van het komende Formule 1-seizoen worden in 4k-resolutie uitgezonden, meldt VodafoneZiggo. Dat geldt alleen voor de uitzendingen via het kanaal Ziggo Sport en voor klanten die de Mediabox Next hebben. Sinds 2019 levert Ziggo die settopbox aan klanten.

Ziggo gaat de Formule 1-wedstrijden uitzenden in 4k-resolutie via DVB-C. Dat in tegenstelling tot het Love Nature-kanaal, dat eerder al in 4k te bekijken was. Daar gebruikt Ziggo de IPTV-techniek voor. De F1-uitzendingen hebben een framerate van 50fps.

Het nieuwe Formule 1-seizoen start op 26 maart. Of er ook andere sportuitzendingen in 4k volgen op Ziggo Sport, is nog niet bekend. Daarover rept VodafoneZiggo niet in de aankondiging. De praatprogramma's rondom de F1-wedstrijden worden nog in full hd uitgezonden.

Update, 20:15: De F1-races worden via DVB-C uitgezonden, laat Ziggo weten. Het artikel is hierop aangepast.