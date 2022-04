Formule 1 begint dit jaar met tests om races in hdr uit te zenden

De Formule 1-organisatie begint dit jaar met tests om high dynamic range toe te passen bij uitzendingen. De races zijn al beschikbaar in 4k, binnenkort ook voor Ziggo-klanten met een Mediabox Next, maar dat gaat nog niet gepaard met hdr.

Ian Holmes, de director of media rights van de Formule 1, zei tegen een aantal media dat high dynamic range een van de elementen is waar de organisatie specifiek naar kijkt. Volgens hem is het 'erg effectief bij snelbewegende objecten' en is de Formule 1 er 'behoorlijk enthousiast over', schrijft Motorsport.com.

Holmes ziet de tests als een potentiële nieuwe fase waarin de techniek ook daadwerkelijk beschikbaar komt, maar wanneer dat precies het geval zou kunnen zijn, blijft onduidelijk. Die onduidelijkheid zal samenhangen met een punt dat hij ook aanstipte, namelijk dat de techniek weliswaar gereed kan zijn en dat tv-zenders het kunnen uitzenden, maar dan nog zijn er volgens hem wellicht relatief weinig mensen met apparaten die het ook daadwerkelijk kunnen tonen.

De Formule 1-races zijn sinds 2017 in 4k-resolutie te bekijken, wat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk al een paar jaar mogelijk is via het Sky Q-abonnement. In Nederland was dat tot op heden nog niet mogelijk, maar dat verandert vanaf het komende seizoen, dat eind deze maand begint. Het wordt dan voor Ziggo-klanten met een Mediabox Next-settopbox mogelijk de races in 4k te bekijken. Dat gaat gepaard met de reguliere framerate van vijftig beelden per seconde. Zonder deze settopbox is 1080i en 50fps het maximaal haalbare via een reguliere televisie-uitzending, of 1080p met 50fps via de F1 TV-streamingdienst.