Multiplayer van Watch Dogs: Legion krijgt crossplay en crossgen-ondersteuning

Ubisoft gaat de multiplayermodus van Watch Dogs: Legion via een update voorzien van ondersteuning voor crossplay. Ook crossgen-ondersteuning wordt daar onderdeel van. Nu kunnen alleen spelers op één platform tegen elkaar spelen.

Wanneer de update voor crossplay uitkomt, is nog niet bekend. Het Watch Dogs: Legion-account op Twitter meldt dat deze er later aankomt, in een reactie op een gebruiker die daar naar vraagt. De multiplayermodus van het spel is sinds vorige week beschikbaar op consoles en Google Stadia in een beperkte vorm, maar er is geen crossplay- of crossgen-ondersteuning.

Spelers die bijvoorbeeld op een PlayStation 5 spelen, kunnen alleen samen spelen met andere spelers met dezelfde console. Door de toevoeging van crossplay kunnen Xbox-, PlayStation-, Stadia- en pc-spelers samen spelen. Crossgen-ondersteuning maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld PlayStation 4- en PS5-gamers samen spelen.

De multiplayermodus van Watch: Dogs Legion is nog niet beschikbaar voor de pc. Die had op 9 maart uit moeten komen, maar vanwege crashes met sommige videokaarten is dat uitgesteld voor onbepaalde tijd. De onlinemodus stond oorspronkelijk gepland voor eind vorig jaar, maar dat werd toen uitgesteld om problemen met het singleplayergedeelte van de game op te lossen.