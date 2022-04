Watch Dogs: Legion krijgt op termijn 60fps-optie voor next-gen consoles

Ubisoft heeft tijdens een ask me anything op Reddit laten weten dat er een Watch Dogs: Legion-update in de maak is voor de next-gen consoles waarmee een hogere framerate mogelijk wordt. Daarmee wordt 60fps een optie. Of dat ook voor de Xbox Series S geldt, is niet duidelijk.

De live producer van Watch Dogs: Legion, Lathieeshe Thillainathan, zei tijdens de sessie dat Ubisoft bezig is met de 60fps-optie voor de next-gen consoles. Ze gaf echter nog geen exacte releasedatum hiervoor. Niet lang daarna werd dit ook gedeeld door het officiële Twitter-account van de game.

Watch Dogs: Legion kwam in oktober vorig jaar uit en bleek geen modus te hebben voor 60fps op de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Thillainathan zei destijds al dat de game raytracing zou hebben en een maximale combinatie van 4k en 30fps op de next-gen consoles.

In een recent gepubliceerde roadmap voor Watch Dogs: Legion werd nog geen melding gemaakt van de hogere framerate-optie. Die roadmap toont de updates die van april tot en met augustus beschikbaar komen. Het zou dus kunnen dat de optie van 60fps pas daarna uitkomt, ook al gaat die roadmap vooral over nieuwe in-game content en zou de introductie van de hogere framerate los van die planning kunnen staan.