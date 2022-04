Ubisoft heeft multiplayer pc-versie Watch Dogs: Legion vrijgegeven

De Windows-versie van Watch Dogs: Legion heeft zijn multiplayermodus gekregen. De spelmodus was niet aanwezig in de releaseversie van de game en hoewel de consoleversies de modus op 9 maart kregen, werd die op Windows nog iets langer uitgesteld.

De Windows-versie van de game had te maken met crashes met bepaalde videokaarten in de multiplayermodus. Dat Ubisoft de modus nu vrijgeeft voor spelers, betekent naar alle waarschijnlijkheid dat die problemen de wereld uit geholpen zijn. Al met al heeft het Windows-multiplayerelement ten opzichte van de release van de game meer dan vier maanden op zich laten wachten; de release was op 29 oktober.

Ubisoft maakte recentelijk ook bekend dat het werkt aan crossplay en crossgen-ondersteuning. Dat betekent dat barrières als verschillen in platformen of generaties consoles weggehaald worden en al die spelers via matchmaking met of tegen elkaar kunnen spelen in de online modus. Het voordeel hiervan is dat men makkelijker medespelers kan vinden. Wanneer dit komt, is niet bekend.

Watch Dogs: Legion is de derde game in de franchise. Het spel heeft een derdepersoonsperspectief en het verhaal gaat om hackergroep DedSec. Die moeten een fictief, futuristisch en dystopisch Londen redden uit de greep van Albion, een private military company, die een politiestaat van de stad wil maken. De multiplayer van de game heeft co-op-content, maar ook pvp-content voor teams met maximaal acht personen.

Video is onderdeel van een geschreven review