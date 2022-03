Watch Dogs: Legion krijgt pas begin volgend jaar multiplayermodi

Watch Dogs: Legion had volgende week zijn multiplayermodi moeten krijgen, maar Ubisoft heeft de introductie daarvan uitgesteld. De onlinemodus volgt begin volgend jaar, omdat de makers eerst huidige issues in het singleplayergedeelte van de game willen oplossen.

In een verklaring zegt Ubisoft dat sommige spelers te maken hebben met 'technische issues die voorkomen dat jullie van de game kunnen genieten'. De uitgever zegt dat het ontwikkelteam gecommitteerd is om die problemen op te lossen. Voor een aantal issues brengt het bedrijf deze week een nieuwe patch uit voor de pc, PS4, Xbox One en Xbox Series S en X. Daarnaast voert deze update een aantal niet aan de prestaties gerelateerde verbeteringen door, zoals de mogelijkheid van handmatige save games op de pc.

Met deze patch is echter nog niet alles opgelost. Om meer tijd te kunnen besteden aan het oplossen van de problemen met de singleplayer, is besloten de multiplayermodi niet op 3 december uit te brengen, maar ergens begin volgend jaar. Volgens Ubisoft betekent dit dat er ook meer tijd vrijkomt om deze online-ervaring te testen en op een goede manier uit te brengen. Het gaat bij deze multiplayermodi overigens om allerlei pvp-uitdagingen, maar ook om een speciale Robot Wars-pvp-modus en missies en free-roaming voor twee tot vier spelers in co-op.

Ubisoft zegt dat er volgende maand meer verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen worden uitgebracht voor Watch Dogs: Legion, zoals stabiliteitsverbeteringen en nadere grafische optimalisaties voor de pc, 'om ons doel te bereiken van een consistente 60fps voor relatief krachtige gpu's'. Problemen met de stabiliteit zijn door allerlei spelers op allerlei platforms gemeld, waaronder crashes en haperingen. Ook kan bij de Xbox One X sprake zijn van een 404-missiebug, waarbij de One X oververhit kan raken, waarna een crash kan optreden. Tweakers publiceerde onlangs een review van Watch Dogs: Legion.