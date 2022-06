'Broncode van Watch Dogs Legion staat online na hack bij Ubisoft'

De broncode van Watch Dogs Legion zou online zijn gezet. Het gaat om 560GB aan data. Eerder in oktober zei een ransomwaregroepering ingebroken te hebben op computers van Ubisoft. De groep dreigde de broncode van een Watch Dogs-game openbaar te maken.

De verzameling bestanden is volgens DSO Gaming verspreid via diverse private trackers. Ook op reddit discussiëren gebruikers over het online verschijnen van de broncode. Het is momenteel niet met zekerheid te zeggen wat de oorsprong van het lek is en waarom de bestanden online zijn gezet.

Het online verschijnen van de broncode van Watch Dogs Legion volgt enkele weken nadat ransomwaregroepering Egregor claimde ingebroken te hebben bij Crytek en Ubisoft. Halverwege oktober zei de groep tegen ZDNet bij Ubisoft data gestolen te hebben. Het doel daarvan was om de uitgever af te persen, maar Ubisoft zou niet ingegaan zijn op contactverzoeken. Egregor dreigde daarop met het vrijgeven van de broncode van Watch Dogs en de engine.

Als de broncode van de game daadwerkelijk online staat, zou dat ontwikkelaars in staat kunnen stellen om veranderingen aan te brengen. Daarmee zouden mods een mogelijkheid kunnen worden, of zou de kopieerbeveiliging omzeild kunnen worden. Ubisoft heeft niet gereageerd op de vermeende inbraak.

Egregor zei tegenover ZDNet dat de groep bij Crytek bestanden heeft versleuteld en om losgeld vraagt. De groep zou ook bestanden van Crytek online hebben gezet, met details over games die in ontwikkeling zijn of ooit waren. Daarin wordt onder andere gesproken over een battleroyalegame Crysis Next, Crysis VR, een nieuwe Ryse-game en remasters van Crysis 2 en 3. Of die documenten echt zijn, is niet bekend.

Tweakers publiceerde begin deze week een review van Watch Dogs Legion.