Bang & Olufsen toont oled-tv met soundbar en HDMI 2.1 op basis van LG GX

Bang & Olufsen heeft een vernieuwde versie van de Beovision Eclipse gepresenteerd. Deze oled-tv kwam drie jaar geleden uit en is dit keer gebaseerd op de LG GX-oled-tv uit 2020 in plaats van de LG C7-oled-tv uit 2017. Dit betekent onder meer de ondersteuning van HDMI 2.1.

Momenteel heeft Bang & Olufsen alleen een 55"-versie van de tweede generatie van de Beovision Eclipse online staan, maar er zal ook een 65"-versie komen. De televisie beschikt over vier HDMI 2.0-ansluitingen en twee HDMI 2.1-aansluitingen en draait op LG's webOS 5.0. De komst van HDMI 2.1 betekent ondersteuning voor onder meer eARC, vrr en 4k120-beelden via HDMI.

Voor de rest blijft het ontwerp van de televisie grotendeels ongewijzigd, met name op het vlak van de geïntegreerde soundbar. Nog altijd staat de televisie op een voet en is het mogelijk om de soundbar ook los van het beeld te gebruiken voor internetradio en muziekstreamingdiensten. Het betreft nog steeds een 3-kanaalssysteem met een vermogen van 450W en de soundbar is nu ook onder meer beschikbaar in een houtkleur.

LG schrapte in 2020 de ondersteuning van DTS. Het is niet duidelijk of dat ook geldt voor de tweede generatie van de Beovision Eclipse, maar dat ligt wel voor de hand, aangezien de LG GX als module de basis vormt. Er is ondersteuning voor Airplay 2, bluetooth en een ingebouwde Chromecast.

Het lijkt erop dat de 55"-versie van de nieuwe Beovision Eclipse 9000 euro gaat kosten. De 55"-versie van drie jaar geleden kostte 9120 euro en de 65"-uitvoering kreeg toen een prijskaartje van 12.820 euro