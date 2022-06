Apple Watch-gebruikers kunnen Spotify streamen zonder noodzaak iPhone-verbinding

Gebruikers van de Apple Watch hebben inmiddels de mogelijkheid om Spotify-streams af te spelen op hun smartwatch, zonder dat deze met een iPhone verbonden hoeft te zijn. Deze standalone-streamingfunctie was eerder nog niet beschikbaar op de Apple Watch.

Verschillende gebruikers meldden aan 9to5Mac dat ze de mogelijkheid hebben om Spotify te streamen op de Apple Watch via de app. Spotify heeft tegenover TechCrunch bevestigd dat de streamingcapaciteiten voor de muziekdienst na een eerdere testperiode nu voor iedereen beschikbaar komen voor de Apple Watch. De streamingfunctie is te gebruiken via een wifi-verbinding of via mobiel internet en voor het luisteren moet de smartwatch van Apple via bluetooth verbonden zijn met bijvoorbeeld een koptelefoon.

De Spotify-app voor de Apple Watch verscheen twee jaar geleden en gaf gebruikers toen alleen de mogelijkheid om het afspelen van muziek te bedienen. Spotify gaf destijds aan dat offline luisteren ook zou komen, maar dat is tot op heden nog steeds afwezig. Het is niet bekend wanneer deze functie beschikbaar komt. Om Spotify direct te kunnen streamen, is minimaal een Apple Watch Series 3 met watchOS 6.0+ nodig, zo blijkt uit een Spotify-pagina.