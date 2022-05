Televisies met een oledpaneel zijn altijd erg dun. Ze kunnen zo plat worden gemaakt doordat een oledscherm geen aparte backlight nodig heeft. Het oledpaneel is ongeveer een millimeter dik; het is vooral de drager waarop het is bevestigd die bepaalt hoe diep de tv is. Zo had de eerste 55"-oled-tv van LG die in de Benelux werd verkocht, een dikte van slechts 4,5mm. Tenminste, als je de kast onderaan met daarin de elektronica, aansluitingen en luidsprekers niet meerekende. Met de onderste behuizing erbij was deze tv ongeveer vier centimeter dikker.

Met de W-serie, die LG in 2017 introduceerde, kregen we te zien hoe plat oledtelevisies kunnen zijn. Deze 'wallpaper'-modellen zijn superplat en worden door middel van magneten strak tegen een muur bevestigd. Doordat het scherm bij de W-serie door middel van een flatcable met een losse soundbar is verbonden, ziet de tv er superplat uit: slechts enkele millimeters dik. Doordat alle aanstuurelektronica in de meegeleverde soundbar is ondergebracht, ben je echter verplicht deze te gebruiken. Helaas heeft de soundbar flinke afmetingen, waardoor hij een behoorlijk eind de kamer insteekt. Het scherm van de W-serie mag dan superplat zijn, door de verplichte soundbar komt de tv verder de kamer in dan de meeste normale televisies.

Dit jaar doet LG het anders. Het heeft een nieuwe serie 'Gallery'-televisies geïntroduceerd, waarbij het beeldpaneel, de elektronica, de aansluitingen en de luidsprekers wel allemaal in dezelfde behuizing zijn ondergebracht. Toch is de kast slechts twee centimeter dik. De GX-televisies worden geleverd met een muurbeugel die volledig in een nis in de achterkant van de tv valt. Hierdoor steekt hij op geen enkel punt verder dan twee centimeter de kamer in. De GX-modellen zijn dus eigenlijk platter dan de 'wallpaper'-modellen, die overigens gewoon leverbaar blijven.

De GX is leverbaar in een beeldmaat van 55, 65 of 77 inch. Het 4k-uhd-oledpaneel is uiteraard geschikt voor hdr-weergave en hoewel de tv superplat is, heeft LG er een 60W-audiosysteem in weten te proppen. Zoals we gewend zijn van LG, draait het geheel op webOS en krijg je er een Magic Remote met spraakherkenning bij. In deze review bekijken we het 65"-model, dat op het moment van schrijven voor zo'n 3600 euro in de Pricewatch te vinden is.