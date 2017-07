Bij de televisies die we op Tweakers reviewen zitten naar verhouding veel dure topmodellen. Een belangrijke reden dat we vaak voor high-end-modellen kiezen is dat deze telvisies altijd als eerste door de fabrikanten worden voorzien door nieuwe technieken zoals oled, uhd en hdr. Zo krijg je als het ware een voorproefje van de televisie waar we in de toekomst allemaal naar zullen kijken. Dat geld al helemaal voor de tv uit deze review; de LG W7. Deze oled-televisie is zo dun dat hij, door middel van een magneetsysteem, op de muur geplakt kan worden. Het resultaat is een televisie die niet zou misstaan in een science fiction-film, maar gewoon in de winkel te koop is.

Om het beeldscherm zo plat te krijgen heeft LG de aanstuurelektronica moeten onderbrengen in een aparte behuizing. Door er een zeskanaals luidsprekersysteem bij in te bouwen heeft het extra kastje een tweede functie als soundbar gekregen. Ook alle aansluitingen zijn aan de achterkant ervan aangebracht. Bij het inschakelen van de tv komen de tweeters uit de soundbar omhoog, en bij het uitschakelen verdwijnen ze weer. Daarna schuiven er twee klepjes overheen zodat ze volledig aan het zicht onttrokken zijn. Veel nut heeft dat niet, maar het levert wel een 'wow'-effect op.

De W7 draait op versie 3.5 van WebOS. Dit besturingssysteem werkt inmiddels redelijk soepel en laat zich prettig bedienen met de meegeleverde Magic Remote; een handige afstandsbediening met bewegingsdetectie en een microfoon voor spraakopdrachten. De W7 is verkrijgbaar in de maten 65 en 77 inch. In de grootste maat kost hij maar liefst twintig duizend euro. Wij bekeken de 65"-instapper die op het momenst van schrijven voor zo'n zevenduizend euro in de Pricewatch stond.