LG heeft woensdag op de CES zijn nieuwe lijn oled-tv's aangekondigd. Onder de modellen is de W7, die in een 65"- en een 77"-variant uitkomt. LG noemt het een 'WallPaper Oled', vanwege de geringe dikte van 2,57mm. De tv moet met een magneetbevestiging aan de muur bevestigd worden.

De W7-tv bevat zelf geen elektronica maar een flatkabel verbindt de televisies met een Dolby Atmos-speakerbar waar de componenten voor de beeldweergave in verwerkt zitten. De tweeters kunnen vanuit de soundbar omhoog komen.

De Wallpaper-oled-tv zelf kan door het verplaatsen van de elektronica volledig plat met magneten aan de muur bevestigd worden. Gebruikers kunnen dit zelf maar omdat er door de flexibiliteit van het scherm risico op schade is bij de plaatsing, overweegt LG een soort installatiedienst aan te bieden. De W7 komt in 65"- en 77"-varianten met uhd-resolutie. Ze beschikken over vier hdmi-poorten met hdcp 2.2-ondersteuning, drie keer usb, ethernet, composiet-in en component-in.

De maximale helderheid van alle oled-tv's van 2017 van LG ligt 25 procent hoger dan die van vorig jaar, waardoor ze nu bijna allemaal 1000cd/m2 halen. Daarnaast rust LG de modellen uit met webOS 3.5, de nieuwe versie van de smart-tv-software, die onder andere over een soort speeddialfunctie, het automatisch weergeven van meer informatie over programma's en bediening voor 360-gradenvideo's beschikt.

De nieuwe modellen krijgen wat naam betreft een update van 6 naar 7. Zo verschijnen de B7, C7 en E7 in 55"- en 65"-varianten. De G7 komt daarnaast in een 77"-versie.