LaCie heeft zijn bestaande lijn valbestendige externe harde schijven bijgewerkt met een versie met thunderbolt 3-ondersteuning. De nieuwe variant kan met maximaal 5TB aan opslagcapaciteit geleverd worden.

De LaCie Rugged is beschikbaar met een harde schijf van 1TB, 2TB, 4TB of 5TB. Het bedrijf maakt hiervoor gebruik van Seagata Barracuda-schijven. Ook is er een ssd-variant beschikbaar, met een 500GB- of 1TB-capaciteit. Volgens LaCie kunnen die snelheden tot 510MB/s behalen. Welk model ssd hiervoor wordt gebruikt, is niet bekend.

Naast een nieuwe versie van de Rugged-schijf heeft LaCie ook de d2-desktopschijf van een thunderbold 3-verbinding voorzien. Die komt in varianten van 6, 8 of 10TB en maakt gebruik van Seagate Barracuda Pro-schijven die op 7200 toeren draaien en snelheden tot 240MB/s kunnen leveren. Omdat de schijf van een extra thunderbolt 3-aansluiting is voorzien, wordt daisy-chaining ondersteund, waardoor er meerdere schijven of bijvoorbeeld monitors via een enkele thunderbolt 3-aansluiting op een computer kunnen worden aangesloten.

De nieuwe schijven komen ergens in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar. De Rugged-schijven hebben een adviesprijs vanaf 249,99 dollar, wat omgerekend en met btw ongeveer 290 euro is. De d2-schijven beginnen bij 429,99 dollar, ofwel ongeveer 500 euro.