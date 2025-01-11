Seagate kondigt zijn eerste Thunderbolt 5-ssd aan met snelheden tot 6,7GB/s

Seagate heeft op de CES-beurs zijn eerste Thunderbolt 5-ssd getoond. De externe schijf komt beschikbaar in 2TB- en 4TB-varianten en heeft een maximale snelheid van 6,7GB/s.

Seagate brengt zijn Thunderbolt 5 Rugged Pro5-ssd uit onder het merk LaCie. Net als andere Rugged-schijven die onder deze naam worden uitgebracht, bevindt deze ssd zich in een rubberen behuizing. Ook belooft de fabrikant een hoge mate van duurzaamheid. Zo heeft de ssd een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid en moet het apparaat een val van drie meter kunnen overleven.

De Pro5 heeft lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 6700MB/s en 5300MB/s. Er komen twee varianten beschikbaar: een met een opslagcapaciteit van 2TB voor 400 dollar en een 4TB-model voor 600 dollar. De draagbare ssd heeft een formaat van 17x65x98mm en een gewicht van 150 gram. Het product moet later deze maand in de VS beschikbaar komen. Er is nog niets bekend over Europese prijzen en beschikbaarheid.

Seagate Pro5-ssd

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-01-2025 13:36 21

11-01-2025 • 13:36

21

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LaCie Rugged SSD Pro5

vanaf € 590,-

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Reacties (21)

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Soldaatje 11 januari 2025 13:50
Het gaat dus om die blauwe rechts op het plaatje.
Dan vraag ik me af wat het ding links is?
Jermaine @Soldaatje11 januari 2025 13:55
Dat zijn een RED Mini-Station en een RED Mini-Mag opslagkaartje, geoptimaliseerd voor RED camera's. Het zwaardere videowerk :)

[Reactie gewijzigd door Jermaine op 11 januari 2025 15:02]

PaulHelper @Jermaine11 januari 2025 14:20
Je mist een l bij /url waardoor je linkje plain text wordt ter info.
Aloy @Soldaatje11 januari 2025 13:52
Dat is een reader voor de opslagmodules van RED camera's https://www.red.com/red-mini-mag-480gb

Edit: Dit is de link https://cameraexc.com/products/red-mini-mag-card-reader

[Reactie gewijzigd door Aloy op 11 januari 2025 13:56]

Berehum @Soldaatje11 januari 2025 13:56
Na wat onderzoek: dat is een RED Mini-Mag Reader met een Mini-Mag erin. Deze Mini-Mags worden gebruikt als opslag voor de camera's van RED.
djwice 11 januari 2025 15:27
Ik gebruik gewoon de review: Eerste externe ssd's met USB4 - Thunderbolt of USB? Kiezen hoeft niet... van Jeyi, gewoon direct bij Jeyi kopen.

Zet de review: Lexar NM790 Quicktest - Hoge snelheid, lage prijs zonder heatsink er in en plak de door Jeyi meegeleverde heat pads er op. Schroef kastje dicht en alles werkt, je haalt dan gewoon snelheden die in de specs staan op tweakers.net.

Neem van Jeyi de variant met ventilator en 40Gbps USB-c. Er zijn twee verschillende, beide zijn even snel, zelfde uiterlijk, de een is simpelweg wat groter (meer metaal) dan de ander.

De Jeyi kost incl. BTW en verzending ongeveer €87,- en de 4TB NVMe €249,-. Dus heb je een supersnelle externe schijf voor iets minder dan €340,-.

De prijs van NVMe's fluctueert, ze waren ooit €189,- in plaats van €249,- voor 4TB.

[Reactie gewijzigd door djwice op 11 januari 2025 15:55]

MPIU8686
@djwice11 januari 2025 15:53
Neem van Jeyi de variant met ventilator en 40Gbps USB-c. Er zijn twee verschillende, beide zijn even snel, zelfde uiterlijk, de een is simpelweg wat groter (meer metaal) dan de ander.
Dus heb je een supersnelle externe schijf voor iets minder dan €340,-.
Dit LaCie 2TB Rugged SSD Pro5 is een IP68-classificatie product dat bestand is tegen water en stof + een val tot 3 m en de druk van een voertuig van 2 ton.

Niet zomaar .. een externe schijf ..

De Jeyi uit de review die jij aanhaalt, noch soortgelijke behuizingen zoals de ADATA, ACASIS, UGREEN, Inateck of ANYOYO's zijn IP68-geclassificeerd .. en dus niet vergelijkbaar.

Een product met IP68-certificering is volledig stof- en waterdicht (tot 3 meter).
.. reken maar dat LaCie deze specs nakomt, heb al meerdere producten van hen gehad ..


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 11 januari 2025 16:36]

djwice @MPIU868611 januari 2025 15:58
Goed punt, stofvrij betekent ook geen active koeling, dus dat of de behuizing heel heet kan worden of dat de schijf gaat throttle-n (langzaam worden als je er veel op leest of schrijft).
MPIU8686
@djwice11 januari 2025 16:41
Goed punt, stofvrij betekent ook geen active koeling, dus dat of de behuizing heel heet kan worden of dat de schijf gaat throttle-n (langzaam worden als je er veel op leest of schrijft).
Er is helemaal geen actieve koeling nodig met snelheden tot 6700 MB/s voor lezen en 5300 MB/s voor schrijven met 50 GB cache. Zonder cache snelheden tot 5000 MB/s voor lezen en 1800 MB/s voor schrijven .. :)
djwice @MPIU868611 januari 2025 16:51
Oh, ja, dat is wel flink trager inderdaad (mijn unit is 3,5 keer sneller in schrijven en 1,5 in lezen, maar die kun je dan ook niet onderdompelen in water).

Het is door de volledige aluminium behuizing wel goed beschermd tegen vallen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 11 januari 2025 16:56]

MPIU8686
11 januari 2025 14:11
.. LaCie 2TB Rugged SSD Pro5 ..

Snelheden tot 6700 MB/s voor lezen en 5300 MB/s voor schrijven met 50 GB cache.
Zonder cache snelheden tot 5000 MB/s voor lezen en 1800 MB/s voor schrijven.

Werkt met de MacBook Pro / iPad Pro/ Mac Mini
en andere apparaten met USB-C en die minimaal 15Watt voorzien

Compatibel met USB-C types // USB 40Gbps, USB 20Gbps, USB 10Gbps
en zowel met Thunderbolt 5 als Thunderbolt 4
+
Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen
Adobe Creative Cloud // All Apps-plan (1 maand lidmaatschap )
.

De 2TB staat mogelijk al te koop op Max ICT voor €454,46
( als je via de EAN opzoekt toch : 763649184899 of foutieve aanduiding bij Max ICT ..? )

https://maxict.nl/seagate...encryption-p34866194.html

.
Bij MacConsultShop Duitsland staat de 2TB te koop voor €450,63

https://www.macconsultsho...1euml-razSq5wCEarsF-xW72s

https://www.seagate.com/b...o/lacie-rugged-ssd-pro-5/
https://www.seagate.com/c...5-DS14-1-2411US-nl_BE.pdf
https://www.seagate.com/b...age-for-creative-pros-pr/

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 11 januari 2025 14:33]

supersnathan94
@MPIU868611 januari 2025 15:35
De 2TB staat mogelijk al te koop op Max ICT voor €454,46
( als je via de EAN opzoekt toch : 763649184899 of foutieve aanduiding bij Max ICT ..? )
Laten we even heel eerlijk wezen: There is no way they are going to deliver them.

Het is hoe dan ook foutieve info.
MPIU8686
@supersnathan9411 januari 2025 16:49
Laten we even heel eerlijk wezen: There is no way they are going to deliver them.
Het is hoe dan ook foutieve info.
Het is niet zeker of dit foutieve info is.
Ongeveer dezelfde prijs wordt aangehaald op MacConsultShop
2TB te koop voor €450,63
.. met nog geen €4 verschil en die zijn wel altijd correct.

https://www.macconsultsho...1euml-razSq5wCEarsF-xW72s
Dark Angel 58 @MPIU868613 januari 2025 11:52
Is het ook geschikt voor iPhone 15/16 Pro Max?
MPIU8686
@Dark Angel 5813 januari 2025 12:44
Is het ook geschikt voor iPhone 15/16 Pro Max?
Natuurlijk, deze kan je daar perfect met verbinden voor dataoverdracht.

Hebben beide USB-C

https://support.apple.com...e/iphone/iph95baac91f/ios
totalwhipout 11 januari 2025 14:21
De vraag is waarom deze SSD voor professionals niet in een 8TB variant wordt uitgebracht. Als hij onderdeel is van je werkflow, daarmee van je inkomen, lijkt een investering in 8TB geen verkeerde optie.
MPIU8686
@totalwhipout11 januari 2025 14:48
De vraag is waarom deze SSD voor professionals niet in een 8TB variant wordt uitgebracht. Als hij onderdeel is van je werkflow, daarmee van je inkomen, lijkt een investering in 8TB geen verkeerde optie.
Terwijl je 5 jaar geleden al een 8TB had in de Rugged versie,
die kwam dan wel met Thunderbolt 3 / USB-C / USB. 3.2

LACIE Rugged Raid Shuttle 8TB

Gewicht toen, bijna 1kg en nog met een "extra" adapter erbij voor het stopcontact ..

uitvoering: LaCie Rugged Raid Shuttle 8TB Oranje

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 11 januari 2025 14:53]

Kapotlood 11 januari 2025 15:39
Ligt het aan mij of is ruim €450 voor een 2TB Thunderbolt 5 schijfje behoorlijk aan de prijs? Zelfs als je de siliconen hoes (rugged) meerekent en de nieuwe Thunderbolt 5 poort, oogt het behoorlijk aan de prijs toch?
groene henk @Kapotlood11 januari 2025 18:11
Yep, je koopt een NVME disk voor 150-200 euro met dezelfde specs. Ik heb er USB3.1 stalen case met koelribben van 20-30 euro omheen en heb dan 1.25GB/s (10Gbit/s).
Dus dit is zo'n 250 euro duurder voor het TB5 naar NVME chipje. Lijkt me gewoon teveel. Maar ben je wel 4-5 keer zo snel.

Omdat TB5 max 10GB/s aankan zit hier waarschijnlijk een NVME4 disk/controller in.
BramLamberts @groene henk12 januari 2025 19:40
Een kg aardappel uit de ALDI is ook veel goedkoper dan een kg friet bij de frituur. En die hebben ze enkel in stukjes gedaan en gebakken...

Uiteraard is een snelle NVME schijf in een tragere behuizing goedkoper. Die behuizing zelf is de prijsbreker. TB 5 moet gelicensieerd worden, dus veel extra kosten. En hopelijk zakt de prijs binnenkort als er meer aanbod is.
Hansie9999 11 januari 2025 17:09
Wil wel eens een real world test zien,

dan weten we meteen of die 5300MB/s schrijven sustained is, of na 20seconden als de buffer vol is naar iets anders gaat van snelheid :)

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