Seagate kondigt zijn eerste Thunderbolt 5-ssd aan met snelheden tot 6,7GB/s

Seagate heeft op de CES-beurs zijn eerste Thunderbolt 5-ssd getoond. De externe schijf komt beschikbaar in 2TB- en 4TB-varianten en heeft een maximale snelheid van 6,7GB/s.

Seagate brengt zijn Thunderbolt 5 Rugged Pro5-ssd uit onder het merk LaCie. Net als andere Rugged-schijven die onder deze naam worden uitgebracht, bevindt deze ssd zich in een rubberen behuizing. Ook belooft de fabrikant een hoge mate van duurzaamheid. Zo heeft de ssd een IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid en moet het apparaat een val van drie meter kunnen overleven.

De Pro5 heeft lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 6700MB/s en 5300MB/s. Er komen twee varianten beschikbaar: een met een opslagcapaciteit van 2TB voor 400 dollar en een 4TB-model voor 600 dollar. De draagbare ssd heeft een formaat van 17x65x98mm en een gewicht van 150 gram. Het product moet later deze maand in de VS beschikbaar komen. Er is nog niets bekend over Europese prijzen en beschikbaarheid.